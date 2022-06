WhatsApp testa função para você sair de grupos discretamente; saiba

O WhatsApp pode ganhar um recurso que permitirá aos usuários sair de grupos de maneira silenciosa, sem notificar os demais participantes. A função foi vista em desenvolvimento primeiramente para o beta do Android já em maio de deste ano, e agora começou a ser desenvolvida para a versão de testes do iPhone (iOS). Como a novidade ainda não chegou para o público testador, não há previsão também de quando será oficialmente lançada no app estável do mensageiro. A função foi identificada no iOS pelo site especializado WABetaInfo nesta terça-feira (28).