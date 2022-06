Wild Rift: veja jogos e formato do Campeonato Mundial Icons 2022

O Campeonato Mundial de League of Legends: Wild Rift , chamado de Icons Global Championship 2022, acontece a partir desta terça-feira (14) até 9 de julho. A competição reunirá 24 das melhores equipes do mundo no Suntec Convention and Exhibition Centre, em Singapura, para disputar pela taça do mundial de Wild Rift e pela maior fatia da premiação total de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões). O Brasil terá três representantes, que foram decididas ao final do Wild Tour Brasil 2022. A campeã Omegha Esports , Vivo Keyd e Liberty estarão em Singapura para tentar conquistar o título.

A transmissão ao vivo dos jogos do Icons 2022 será realizada pelos canais oficiais de Wild Rift na Twitch e no YouTube. A seguir, você confere mais detalhes sobre o mundial, como as equipes que disputarão o título, o formato e o calendário de jogos completo.

Campeonato Mundial de Wild Rift Icons 2022 acontece entre os dias 14 de junho e 9 de julho e tem a presença de Omegha, Vivo Keyd e Liberty

Participantes

Os times presentes no Campeonato Mundial de Wild Rift – Icons 2022 foram decididos com base nos resultados de todas as ligas competitivas do League of Legends mobile pelo mundo. Além das três equipes brasileiras, estarão presentes times da América Latina, América do Norte, EMEA (Europa, Oriente Médio e África do Norte), Coreia do Sul, China, Sudeste Asiático e Japão. Cada região terá entre duas a quatro representantes, dependendo da forma como a Riot Games optou por dividir todas as 24 vagas entre as regiões.

As melhores equipes de cada região foram classificadas para uma fase mais avançada do Icons 2022, enquanto as demais precisarão passar pelo Play-In. Veja, na tabela abaixo, todas as equipes classificadas, suas regiões e a fase em que estarão no mundial:

Icons 2022 – Equipes Participantes Equipe Região Fase FunPlus Phoenix China Fase de Grupos Team Flash Sudeste Asiático Fase de Grupos KT Rolster Coreia do Sul Fase de Grupos Sengoku Gaming Japão Fase de Grupos Omegha Esports Brasil Fase de Grupos Leviatán América Latina Fase de Grupos Immortals América do Norte Fase de Grupos Team Queso EMEA Play-In JD Gaming China Play-In Nova Esports China Play-In J Team China Play-In Unsold Stuff Gaming Japão Play-In Flash Wolves Sudeste Asiático Play-In Rex Regum Qon Sudeste Asiático Play-In Buriram United Esports Sudeste Asiático Play-In Sentinels América do Norte Play-In Rix.GG EMEA Play-In Game.Lord EMEA Play-In Freecs Coreia do Sul Play-In T1 Coreia do Sul Play-In Furious Gaming América Latina Play-In STMN Esports América Latina Play-In Vivo Keyd Brasil Play-In Liberty Brasil Play-In

Formato

O Icons 2022 terá três fases: o Play-In, ou Fase de Entrada, a Fase de Grupos e os Playoffs. Para o Play-In, estarão presentes 16 equipes. Elas foram dividas em quatro grupos que funcionarão no formato de eliminação dupla, onde a equipe só será eliminada se sofrer duas derrotas. A distribuição dos grupos foi realizada em um sorteio feito pela Riot Games. Veja cada grupo na tabela abaixo:

Icons 2022 – Grupos do Play-In Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Flash Wolves Unsold Stuff Gaming J Team Buriram United Esports Furious Gaming JD Gaming Vivo Keyd Freecs Game -Lord Rex Regum Qeon Rix.GG Liberty Nova Esports STMN Esports T1 Sentinels

Todos os confrontos do Play-In serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Ao final dessa fase, as duas melhores equipes de cada grupo avançarão para a Fase de Grupos, enquanto as demais estarão eliminadas da competição.

Liberty e Vivo Keyd iniciarão a campanha no Icons pelo Play-In

Na segunda fase, estarão as oito campeãs de suas respectivas regiões competitivas. Elas foram divididas de antemão em quatro grupos via sorteio e apenas aguardam pelo final do Play-In. Na tabela abaixo, você confere como ficou essa divisão:

Icons 2022 – Fase de Grupos Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Team Flash Sengoku Gaming FunPlus Phoenix KT Rolster Leviatán Team Queso Omegha Esports Immortals Classificada pelo Play-In Classificada pelo Play-In Classificada pelo Play-In Classificada pelo Play-In Classificada pelo Play-In Classificada pelo Play-In Classificada pelo Play-In Classificada pelo Play-In

O formato da Fase de Grupos é o mesmo da fase de entrada, com eliminação dupla e duelos sendo definidos em séries melhores de três partidas (MD3). As duas melhores de cada grupo avançarão para os Playoffs. Nessa última fase, as oito sobreviventes serão colocadas em uma chave de eliminação simples, em que uma derrota significará a eliminação.

Nas quartas de final e nas semifinais, as equipes jogarão em séries melhores de cinco partidas (MD5). Já na grande final, o título será decidido em uma melhor de sete partidas (MD7).

Campeã do Wild Tour Brasil 2022, Omegha é a principal esperança de título para o Brasil

Premiação

O Icons 2022 conta com uma premiação total de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões). Esse valor será dividido entre todas as equipes participantes, independentemente da colocação final. Na tabela abaixo, você confere como ficou a divisão da premiação por colocação:

Icons 2022 – Premiação Colocação Premiação 1° US$ 640 mil (R$ 3,2 milhões) 2° US$ 320 mil (R$ 1,6 milhão) 3°–4° US$ 160 mil (R$ 800 mil) 5°–8° US$ 80 mil (R$ 400 mil) 9°–16° US$ 40 mil (R$ 200 mil) 17°–24° US$ 10 mil (R$ 50 mil)

Calendário

O calendário completo do Campeonato Mundial de Wild Rift 2022 já foi definido. O Play-In acontece do dia 14 ao dia 18 de junho. A Fase de Grupos será realizada entre os dias 21 e 25 de junho. Por fim, os Playoffs ocorrerão do dia 1° ao dia 9 de julho. Confira o cronograma do torneio com mais detalhes e os jogos de abertura a seguir:

Play-In

Grupo A

Furious Gaming x Nova Esports – 15 de junho (8h30)

Flash Wolves x Game-Lord – 15 de junho (10h)

Série dos Vencedores – 16 de junho (8h30)

Série de Eliminação – 17 de junho (8h30)

Série Decisiva – 18 de junho (8h30)

Grupo B

JD Gaming x STMN Esports – 14 de junho (7h)

Unsold Stuff Gaming x Rex Regum Qeon – 14 de junho (8h30)

Série dos Vencedores – 16 de junho (7h)

Série de Eliminação – 17 de junho (7h)

Série Decisiva – 18 de junho (7h)

Grupo C

Rix.GG x T1 – 14 de junho (10h)

Vivo Keyd x J Team – 14 de junho (11h30)

x J Team – 14 de junho (11h30) Série dos Vencedores – 16 de junho (10h)

Série de Eliminação – 17 de junho (10h)

Série Decisiva – 18 de junho (10h)

Grupo D

Freecs x Buriram United Esports – 15 de junho (7h)

Sentinels x Liberty – 15 de Junho (11h30)

– 15 de Junho (11h30) Série dos Vencedores – 16 de junho (11h30)

Série de Eliminação – 17 de junho (11h30)

Série Decisiva – 18 de junho (11h30)

Fase de Grupos

Grupo A

Leviatán x Classificada do Play-In – 22 de junho (8h30)

Team Flash x Classificada do Play-In – 22 de junho (10h)

Série dos Vencedores – 23 de junho (8h30)

Série de Eliminação – 24 de junho (8h30)

Série Decisiva – 25 de junho (8h30)

Grupo B

Sengoku Gaming x Classificada do Play-In – 21 de junho (7h)

Team Queso x Classificada do Play-In – 21 de junho (8h30)

Série dos Vencedores – 23 de junho (7h)

Série de Eliminação – 24 de junho (7h)

Série Decisiva – 25 de junho (7h)

Grupo C

Omegha Esports x Classificada do Play-In – 21 de junho (10h)

x Classificada do Play-In – 21 de junho (10h) FunPlus Phoenix x Classificada do Play-In – 21 de junho (11h30)

Série dos Vencedores – 23 de junho (10h)

Série de Eliminação – 24 de junho (10h)

Série Decisiva – 25 de junho (10h)

Grupo D

KT Rolster x Classificada do Play-In – 22 de junho (7h)

Immortals x Classificada do Play-In – 22 de junho (11h30)

Série dos Vencedores – 23 de junho (11h30)

Série de Eliminação – 24 de junho (11h30)

Série Decisiva – 25 de junho (11h30)

Playoffs

1° de julho

Quartas de Final 1 (7h)

Quartas de Final 2 (10h)

2 de julho

Quartas de Final 3 (7h)

Quartas de Final 4 (10h)

5 de julho

Semifinal 1 (10h)

6 de julho

Semifinal 2 (10h)

9 de julho

Grande Final (10h)