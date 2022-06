Wolfenstein: The New Order está grátis na Epic Games; veja requisitos

Wolfenstein: The New Order traz o protagonista da série B.J. contra forças nazistas em uma realidade alternativa — Foto: Reprodução/Steam

Baseado na clássica série de tiro Wolfenstein, conhecida por inaugurar o gênero FPS no mercado, The New Order é um reboot moderno da franquia com uma nova temática e mais violência. A história se passa no ano de 1960, em uma realidade alternativa onde os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial e o planeta vive uma terrível distopia. Jogadores assumem o papel do protagonista da série, William "B.J." Blazkowicz, que havia ficado incapacitado por 14 anos em um hospital, mas agora está de volta para se unir à resistência.