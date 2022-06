WWDC 22: novidades da Apple geram memes nas redes sociais; veja

A WWDC 2022 aconteceu nesta segunda-feira (6) e revelou ao público as principais atualizações do iOS 16 , além de uma série de outras novidades em sistemas e produtos da marca. Os anúncios da conferência repercutiram no Twitter , onde a hashtag #WWDC22 ocupou o primeiro lugar nos Trending Topics. No microblog, usuários reclamaram sobre o fim do suporte ao iPhone 7 e ironizaram o Pay Later, novo recurso de parcelamento do Apple Pay . A rede social também foi arena para a rivalidade entre fãs da empresa da maçã e do Android — os últimos ressaltaram que a Apple anunciou recursos que o sistema do Google possui há anos.

Os principais tuítes dizem respeito ao iOS 16. Enquanto alguns usuários receberam a atualização do sistema com entusiamo, outros reclamaram que a nova versão, devido às novidades em recursos gráficos, provavelmente será muito pesada e acabará deixando o iPhone lento. "O iOS 16 tá sendo lançado e eu nem atualizei o meu celular pro iOS 15 direito por medo dele não aguentar. Imagina com o iOS 16", comentou um usuário.

O fim do suporte a atualizações no iPhone 7 também gerou reclamações no microblog. Lançado em 2016, o aparelho não está habilitado a receber o iOS 16, que só poderá ser instalado no iPhone 8 em diante. Donos do smartphone, que lidera a lista dos celulares usados mais vendidos no país, disseram ter se sentido "esquecidos" pela Apple.

Outro assunto que repercutiu no Twitter foi a chegada da função Pay Later (pagar depois, em tradução direta) ao Apple Pay. O recurso permite que os usuários parcelem compras em até quatro vezes diretamente no aplicativo. Há cobrança de juros na transação. Durante a apresentação da novidade na WWDC, a Apple deu o exemplo de uma cafeteria de US$ 170 que, após a habilitação da opção de parcelamento, passou a custar US$ 185.

Os usuários ironizaram a novidade. "Não acredito que a Apple descobriu o parcelamento de compras apenas em 2022, e eu comprando tudo parcelado em 12x há décadas kkkk", comentou uma internauta.

O microblog foi ainda palco para a rivalidade entre os fãs da Apple e do Google. Internautas do último grupo debocharam, por exemplo, do fato de o Apple Maps ter expandido a cobertura de mapas, mas ainda estar atrás do seu principal concorrente, o Google Maps. Eles também apontaram que a função "Continuity Camera", que permite usar o iPhone como webcam no computador, já existe há anos no Android.

