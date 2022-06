Xbox and Bethesda Showcase: como assistir ao evento e o que esperar

O Xbox & Bethesda Games Showcase, evento digital da Microsoft e Bethesda que apresentará os próximos grandes games da empresa, será realizada neste domingo (12) às 14h no horário de Brasília. Usuários poderão acompanhar o evento ao vivo através dos principais canais oficiais do Xbox em sites de vídeos e rede sociais como Twitch , YouTube , Facebook , Twitter e, pela primeira vez, através do TikTok . O Xbox & Bethesda Games Showcase será realizado em inglês, porém terá suporte a legendas em português.

O evento da Microsoft e Bethesda promete trazer algumas das principais novidades sobre os games que serão lançados nos próximos meses para o Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, além de anúncios para o serviço de assinatura Xbox Game Pass. Rumores a respeito da apresentação mencionam que jogadores terão um trailer de gameplay do aguardado RPG Starfield da Bethesda, um novo jogo de estratégia em tempo real que se passa no universo de Minecraft, uma remasterização do clássico game de tiro GoldenEye 007 e mais.

Como assistir a Xbox & Bethesda Games Showcase

Para assistir o evento, basta escolher seu site favorito e sintonizar no horário da transmissão. É recomendado chegar com alguns minutos de antecedência caso haja qualquer problema em alguma plataforma e seja necessário trocar de stream. O evento será retransmitido também através dos canais regionais do Xbox e Bethesda e pela loja digital Steam.

A transmissão acontecerá em em resolução 1080p a 60 FPS, porém após encerrado ficará disponível uma versão em 4K para apreciar os visuais dos jogos. Um segundo evento será realizado no dia 14, às 14h, com 90 minutos de duração, onde haverá presença de criadores de jogos, discussões sobre as notícias do primeiro showcase e revelação de novos trailers. Confira a lista de sites para assistir a Xbox & Bethesda Games Showcase.

O que esperar do Xbox & Bethesda Games Showcase

O adiamento de Starfield para o próximo ano decepcionou muitos fãs que esperavam o jogo para 2022, mas segundo uma imagem vazada na rede social Reddit é possível que o título tenha um trailer de gameplay apresentado durante o evento. Não seria improvável também que a Microsoft anunciasse uma data de lançamento, já que o jogo está estimado para o início de 2023.

Um dos games que tem presença praticamente certa na apresentação é uma remasterização do clássico GoldenEye 007, originalmente lançado em 1997 para o Nintendo 64. Recentemente usuários encontraram Conquistas para o jogo no site oficial da Microsoft e é bastante provável que ele seja anunciado de surpresa durante o evento.

O jornalista Jeff Gerstmann do site Pure Xbox comentou em seu podcast que viu um novo jogo de Minecraft em desenvolvimento e que, pelas imagens, parace ser um jogo de estratégia em tempo real. Ele não mencionou que o jogo estaria no evento, mas é uma possibilidade. Já o jornalista Nick "Shpeshal Nick" Baker do site XboxEra mencionou uma suposta Gears of War Collection, que reuniria todos os jogos da série Gears, provavelmente semelhante a Halo: The Master Chief Collection.

Por fim, existe a possibilidade da Bethesda apresentar seu jogo de Indiana Jones, anunciado no início de 2021, que não teve maiores detalhes revelados. Há rumores ainda de que a empresa esteja trabalhando em mais projetos em parceria com a Disney, o que poderia trazer surpresas de grandes franquias da casa do Mickey.