Xbox and Bethesda Showcase tem novidades de Diablo 4, Persona 5 e Starfield

O aguardadíssimo Hollow Knight: Silksong também deu as caras após mais de três anos sem novidades e teve a confirmação de que chega ao catálogo do Game Pass já no seu lançamento. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a cobertura completa com os anúncios do Xbox and Bethesda Showcase de 2022. Confira:

Redfall

O primeiro jogo anunciado foi o FPS de terror exclusivo para consoles Xbox, desenvolvido pela Arkane Studios. Redfall teve suas primeiras imagens reveladas, mostrando o confronto entre o grupo de sobreviventes contra os vampiros que dominaram uma cidade, que agora tem um cenário apocalíptico. As criaturas conseguiram tampar a luz do sol para não sofrerem danos durante o dia e provocaram uma verdadeira calamidade.

Os jogadores podem se juntar, no modo cooperativo, para exterminar as ameaças. É interessante notar que há tipos diferentes de vampiros, remetendo aos zumbis especiais de jogos como Left 4 Dead. Foi possível ver os poderes de vampiros, que chegam a flutuar, e as diferentes habilidades de cada arma, com a possibilidade de congelar uma criatura para depois matá-la. A data de lançamento ainda segue um mistério, mas chega na primeira metade de 2023 para PC e consoles.

Hollow Knight: Silksong

Hollow Kngith: Silksong, sequência do jogo de ação, exploração e plataforma da Team Cherry, teve lançamento confirmado nos consoles Xbox com um novo vídeo de gameplay que destaca a protagonista Hornet, que foi um chefe no título anterior. A data de lançamento ainda não foi confirmada, mas os assinantes do Xbox Game Pass terão acesso ao game assim que ele estiver disponível oficialmente.

Essa é a primeira vez que o game, que é muito aguardado pelos fãs, recebe novidades mais concretas em mais de três anos desde seu anúncio original. O vídeo exibido durante o evento também destaca seus ataques e diferentes tipos de inimigos que poderão ser encontrados na nova aventura.

High on Line

Um novo jogo dos criadores de Ricky and Morty foi anunciado como exclusivo para consoles Xbox. Nele, é possível ver um cenário intergalático, com monstros diferentes e em um tom engraçado, com armas diferentes e alienígenas. Ele será lançado em 2023 e também chegará direto no Game Pass.

Riot Games no Xbox Game Pass

A Riot Games anunciou uma parceria com o Game Pass. Com ela, os jogos da empresa como League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra, na respectiva plataforma, estarão no Xbox Game Pass. Os players também poderão coletar benefícios exclusivos através do serviço de assinatura, como todos os agentes de Valorant e todos os campeões de LOL desbloqueados para jogar.

Forza Motorsport

O simulador de corrida da Microsoft, Forza Motorsport teve um novo jogo confirmado durante o evento e que dessa vez dispensa um numeral em seu título, sugerindo que se trata de um reboot da série. Seguindo a praxe da série, o vídeo mostrou gráficos fotorrealistas e confirmou um lançamento para 2023 no PC e consoles Xbox.

Segundo os desenvolvedores da Turn 10 Studios, o jogo contará com suporte a Ray Tracing até mesmo nas pistas e promete ser o jogo mais ambicioso da série, com o objetivo de mostrar o poder dos novos consoles da Microsoft. Diferente da série Horizon, a linhagem Motorsport promete ser mais fiel às raízes da simulação e promete uma fideliade até oito vezes maior em comparação ao último lançamento.

Em adição, foi confirmado que Forza Horizon 5 já conta com mais de 20 milhões de jogadores no mundo todo. Para comemorar, uma atualização com pistas surreais da HotWheels, que remetem a TrackMania, será lançada para que os jogadores possam se divertir com amigos. O conteúdo DLC estará disponível a partir de 19 de junho.

Microsoft Flight Simulator - Edição comemorativa de 40 anos

A franquia mais antiga da Microsoft, Flight Simualtor comemora os seus 40 anos com uma nova atualização de conteúdo. Além dos diferentes tipos de aeronaves jogáveis, os jogadores agora podem assumir controle de helicópteros a partir de novembro deste ano, ainda sem uma data definida.

Além disso, uma colaboração com Halo Infinite também está a caminho do simulador de voo, adicionando uma das aeronaves da série de tiro em primeira pessoa e até mesmo a possibilidade de voar pela atmosfera, segundo demonstrado pelo trailer de anúncio.

Overwatch 2

O famoso FPS competitivo da Blizzard, Overwatch 2 recebeu um trailer inédito de gameplay para apresentar novos heróis jogáveis, além de confirmar o lançamento para 4 de outubro deste ano, com modo jogador contra jogador (PvP) disponível gratuitamente. Um trailer cinematográfico para destacar a campeã Meri também foi apresentado, com a promessa de que terá uma continuação em breve para mostrar mais da sua personalidade e história de pano de fundo.

The Elder Scrolls Online

Em um segmento totalmente dedicado à Bethesda, que foi adquirida pela Microsoft em 2020, foi confirmado que a nova expansão de The Elder Scrolls Online, High Isle traz uma nova aventura no mundo da série nos consoles Xbox e PC já na próxima semana, em 21 de junho. Os jogadores podem esperar novas terras para serem exploradas.

Ark 2

Sequência de Ark: Survival Evolved, Ark 2 foi confirmado para 2023 com um novo trailer com o ator Vin Diesel, que empresta seu rosto a um dos personagens jogáveis. Infelizmente o trailer não trouxe uma prévia de como será a gameplay do lançamento, então os entusiastas terão de especular um pouco mais até que mais novidades sejam divulgadas. O game estará disponível para PC e consoles, ainda sem uma data definida. As imagens divulgadas mostram dinossauros e um ambiente natural, onde um homem (Vin Diesel) e uma menina aparecem domando um animal, que usam como forma de transporte.

Flintlock: The Siege of Dawn

Flintlock: The Siege of Dawn foi apresentado durante o evento e se trata de um jogo de ação em terceira pessoa, em que a protagonista é capaz de utilizar um machado e uma pistola ao mesmo tempo para derrotar seus adversários. Ela conta, ainda, com uma criatura mística que é capaz de ajudá-la a planar e fazer manobras aéreas com bastante estilo. O lançamento está agendado para 2023, ainda sem uma data definida, e será acessível através do Game Pass.

Minectraft Legends

Um novo jogo da Mojang, dos criadores de Minecraft foi anunciado. Com visual também de blocos, o game de estratégia terá uma história de aventura, onde lendas com características positivas (como amizade e felicidade, por exemplo) lutam contra o mal que invadiu um mundo até então feliz. O vídeo de anúncio mostra uma perspectiva em terceira pessoa e o jogador tem de combater hordas de esqueletos, zumbis e outras criaturas já bem conhecidas pelos fãs. O lançamento está marcado para 2023 nos consoles, PC e nuvem.

Lightyear Frontier

Previsto para a primeira metade de 2023, Lightyear Frontier foi anunciado com uma proposta curiosa de cultivação de fazenda em um robô gigante e muito bem equipado. O game estará disponível para o ecossistema Xbox e será acessível através do Game Pass, assim como a maior parte dos anúncios do evento.

The Last Case of Benedict Fox

Desenvovlido pela Plot Twist, The Last Case of Benedict Fox é um jogo de ação e plataforma 2D cujo protagonista é acompanhado por um espírito maligno, que pode ajudá-lo a superar obstáculos em um mundo repleto de trevas e criaturas bizarras. O trailer deu a entender que haverá uma mecânica de retorno da morte, no estilo de roguelikes como Hades. O lançamento está agendado para 2023, sem uma data definida, e estará no catálogo do Game Pass.

Peninent

A Obsidian Entertainment anunciou Pentinent, uma aventura com belos gráficos desenhados à mão e com foco na narrativa que chega em novembro de 2022. Os assinantes do Xbox Game Pass terão acesso ao lançamento assim que estiver disponível oficialmente.

Grounded

Também produzido pela Obsidian, Grounded finalmente deixará o Acesso Antecipado e será lançado oficialmente em setembro deste ano. Ainda que na sua versão de testes, o jogo já tem mais de 10 milhões de jogadores e conta com um foco no multiplayer cooperativo. A gameplay se destaca por um grupo de crianças que encolhe a ponto dos insetos serem uma verdadeira ameaça. Agora, elas precisam encontrar uma forma de voltar ao tamanho normal e voltar para casa.

Diablo IV

Diablo 4 também foi um dos jogos da Activision Blizzard que tiveram destaque no evento da Microsoft neste domingo (12). O novo trailer, que traz cenas pré-renderizadas, destacou a classe Necromante e sua habilidade de trazer os mortos de volta à vida como aliados em combate. Esta é a quinta e última classe do jogo, de acordo com a Blizzard. Além disso, o lançamento do game foi confirmado para 2023, ainda sem uma data definida, e está com inscrições para o teste beta abertas. Mais novidades devem ser divulgadas nos próximos meses, especialmente agora que Diablo Immortal já foi lançado oficialmente.

Diablo 4 é descrito como a culminação dos 25 anos de história da franquia e promete ser o game mais ambicioso da série. Um vídeo de gameplay rodando diretamente no Xbox Series X também foi apresentado para destacar seu mundo aberto e ação, que agora está absolutamente sangrenta e com uma atsmosfera ainda mais sombria.O jogo terá um mundo aberto e promete muitas novidades durante a gameplay, com elementos novos a cada jogada, além de contar com a campanha, eventos sazonais e PvP.

Ravenlok

Dos criadores de Echo Generation, Ravenlok é um jogo de aventura que se passa em um mundo fantasioso. A protagonista é puxada para dentro de um espelho mágico e vai parar em um mundo com grandes inspirações em Alice no País das Maravilhas, mas com criaturas mais assustadoras. O lançamento está agendado para 2023 no ecossistema Xbox.

Cocoon

Publicado pela Annapurna e do mesmo designer responsável por Inside e Limbo, Cocoon é um jogo de quebra-cabeças com visão isométrica em que o jogador assume controle de um inseto. O trailer dá a entender que haverá vários mundos a serem explorados e uma ameaça que oberva o jogador atentamente. O lançamento está agendado para 2023, sem uma data definida.

Wo Long: Fallen Destiny

Da mesma empresa responsável por Nioh e Ninja Gaiden, Wo Long: Fallen Destiny foi anunciado com lançamento para meados de 2023 e busca inspiração na mitologia chinesa. O vídeo não se aprofundou na gameplay, no entanto.

Persona

Com o objetivo de reforçar o compromisso com jogos japoneses no ecossistema Xbox, vários jogos de Persona foram confirmados. Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal estão a caminho dos consoles Xbox e PC, incluindo Xbox Game Pass. O primeiro a ser lançado será Persona 5 Royal já em 22 de outubro deste ano.

Novo jogo de Hideo Kojima

Confirmando rumores, o evento também anunciou a parceria com Hideo Kojima, criador de Silent Hill, para a produção do seu próximo jogo. Kojima citou que a tecnologia de cloud gaming da Microsoft permite o desenvolvimento de seu novo título e declarou, no entanto, que ainda não está pronto para mostrar algo mais concreto e mais novidades serão divulgadas em breve. A Hideo Kojima Productions trabalhará em parceria com a Xbox Game Studios.

Starfield

Apesar da triste notícia do seu recente adiamento, Starfield, da Bethesda Game Studios, foi um dos destaques do evento com sua primeira revelação de gameplay. O RPG espacial, que também é descrito como um "Skyrim no espaço", foi um dos primeiros jogos anunciados para a nova geração de consoles ainda em 2018. O jogador faz parte da Constelação, que é o último grupo formal de exploradores espaciais do universo do game.

Starfield se passa em 2330 e promete bastante exploração, tanto em primeira como em terceira pessoa. O personagem principal também pode entrar em combate contra as formas de vida locais, que podem se mostrar uma verdadeira ameaça. Há outras, no entanto, que podem apenas ignorar e seguir seu caminho. Por vezes, o jogador também vai se deparar com piratas espaciais e mergulhar em combate como um legítimo jogo de tiro em primeira pessoa.

O sistema de criação de personagens é descrito como o mais completo já criado pela Bethesda e traz a possibilidade de escolher um pano de fundo para o protagonista, que atribui vantagens e desvantagens para iniciar a jornada. Conforme o jogador avança de nível, é possível melhorar suas técnicas em uma árvore de habilidades. Há, ainda, um sistema de crafting para criar armas, naves e até mesmo uma base de operações. Os jogadores podem adicionar integrantes à tripulação e customizar completamente a aparência da sua nave espacial.

