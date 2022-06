Xbox Cloud Gaming (xCloud) vai receber suporte para teclado e mouse

O Xbox Cloud Gaming (xCloud), recurso de streaming de jogos incluso no Xbox Game Pass Ultimate , vai ganhar suporte a keyboards e mouse para jogos em breve. A notícia foi dada por Morgan Brown, engenheiro de software da linha Xbox, em uma apresentação para desenvolvedores no canal oficial Microsoft Game Dev nesta terça-feira (21). A atualização vai permitir que um assinante jogue Halo Infinite , por exemplo, em um tablet sem ter que fazer downloads e com um mouse e teclado conectados. Atualmente, o serviço suporta apenas joysticks e controle por toque. Brown não detalhou quando a função será lançada, mas mencionou que compatibilidade destes acessórios é muito pedida pelos jogadores.

1 de 2 Xbox Cloud Gaming vai receber suporte para keyboard e mouse em breve, mas ainda não há data — Foto: Reprodução/Microsoft Xbox Cloud Gaming vai receber suporte para keyboard e mouse em breve, mas ainda não há data — Foto: Reprodução/Microsoft

A apresentação de Morgan Brown foi feita justamente para incentivar que mais desenvolvedores de jogos façam com que seus títulos sejam compatíveis com teclado e mouse, dando mais opções para players de PC. Vale ressaltar que tais acessórios já são compatíveis com os consoles Xbox há alguns anos. O que a Microsoft planeja com essa adição é expandir o que já existe para permitir que mais pessoas joguem da forma que desejarem e sem necessariamente ter um console. Afinal, o Xbox Cloud Gaming roda em PCs, celulares, tablets, consoles do Xbox e, a partir de 30 de junho, em modelos de TVs Samsung de 2022.

O que é o Xbox Cloud Gaming?

O xCloud é um recurso de streaming de jogos incluso no nível Ultimate do Game Pass. Os assinantes têm acesso a um catálogo com mais de 100 títulos disponíveis para aproveitar usando apenas o navegador e conexão com a Internet. O Cloud Gaming dispensa o uso de um console Xbox, mas também pode ser utilizado em um destes aparelhos sem nenhum problema e de forma nativa. Para quem tem problemas com armazenamento dos videogames, por exemplo, o recurso permite experimentar um jogo sem ter que instalar.

2 de 2 Xbox Cloud Gaming, com Fortnite e outros, permitirá jogar com teclado e mouse — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Xbox Cloud Gaming, com Fortnite e outros, permitirá jogar com teclado e mouse — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Para usar, é necessário ser um assinante do Game Pass Ultimate e ter, pelo menos, 10 Mb/s de velocidade na internet. É recomendável ter um controle compatível, normalmente Bluetooth, ou um aparelho com tela sensível ao toque. Os games rodam em centrais da Microsoft que usam o Xbox Series X, seu console mais poderoso, para garantir a qualidade gráfica e técnica. Recentemente a Microsoft anunciou ainda que o Xbox Cloud Gaming poderá ser acessado em smart TVs Samsung, com o aplicativo oficial do Xbox. A novidade chega para televisões compatíveis a partir de 30 de junho.

