Xbox Game Pass: Far Cry 5, FIFA 22 e mais jogos chegam ao serviço

Em Far Cry 5, o jogador deve salvar a cidade Hope County de uma seita misteriosa — Foto: Divulgação/Ubisoft

Shadowrun Trilogy (Cloud e Console) – 21 de junho

Shadowrun Trilogy, da Paradox Interactive, é uma coletânea que chega diretamente no Xbox Game Pass desde o dia do seu lançamento. A nova coleção contém três jogos da clássica série Shadowrun, que nasceu como um RPG de mesa há 30 anos. Os eventos de Returns (2013), Dragonfall (2014) e Hong Kong (2015) se passam em um mundo distópico futurista no melhor estilo cyberpunk, presente em XCOM: Enemy Unknown e Cyberpunk 2077, onde magia e tecnologia se misturam. Com um trama que reúne criaturas fantásticas, armas e megacorporações, a trilogia é um prato cheio para quem gosta de investigação e batalhas em turnos.

Total War: Three Kingdoms (PC) – 21 de junho

Criado pela desenvolvedora de games eletrônicos britânica Creative Assembly, Total War: Three Kingdoms é o primeiro título da premiada série de estratégia a ser ambientado na China Antiga. O jogador pode escolher dentre 12 Chefes de Guerra lendários para batalhar em tempo real contra inimigos pelo domínio nos campos políticos, econômicos, militares e tecnológicos do reino repleto desertos áridos, montanhas congeladas e outras paisagens exuberantes. Você deve conquistar territórios inimigos, unificar a China criar uma grande e duradoura dinastia.

Naraka: Bladepoint (Cloud, Console e PC) – 23 de junho

Naraka: Bladepoint é um Battle Royale de ação desenvolvido pelo estúdio 24 Entertainment. Assim como em Fortnite, Free Fire Battlegrounds e outros jogos nesse estilo, até 60 jogadores, divididos em grupos de até três pessoas, se enfrentam em um mapa onde o único objetivo é sobreviver até o final. Vale ressaltar que o game tem forte inspiração na mitologia de regiões asiáticas como China, Japão e Mongólia. Por isso, as referências são notáveis especialmente em armas e combates corpo a corpo baseados em artes marciais reais.

FIFA 22 (Console e PC) – 23 de junho

FIFA 22 chega para assinantes do plano Ultimate e do PC Game Pass, que incluem o serviço EA Play como bônus. Esse é o título mais recente da franquia de futebol da Electronic Arts (EA) e uma das principais referências em jogos de esporte. O game trouxe melhorias consistentes, sobretudo com a tecnologia de HyperMotion que utilizou a captura de partidas reais para tornar a experiência ainda mais realista.

Entre os modos tradicionais estão Ultimate Team, Pro Clubs e Volta Football, que retorna com a essência do FIFA Street, clássico que marcou a época do PlayStation 2. Os jogadores podem participar de disputas cinco contra cinco, eventos e mini-jogos, incluindo fute-tênis, queimada e mais.

Far Cry 5 (Cloud, Console e PC) – 1º de julho

Os jogadores de Far Cry 5, da Ubisoft, conhecem a cidade fictícia de Hope County, no estado norte-americano de Montana. Lá, o líder religioso Joseph Seed, conhecido como “O Pai” prega a chegada de um apocalipse e usa uma substância alucinógena para controlar os fiéis. Sozinho ou com a ajuda de amigos no modo cooperativo online, você deve sobreviver, recrutar mais aliados e salvar os cidadãos do condado da seita fanática. Também é possível realizar missões secundárias e atividades entre os eventos da campanha principal, como pescar e caçar animais na floresta.

Xbox Touch Controls adicionados a mais 10 jogos

Agora membros Ultimate poderão jogar mais 10 jogos em celulares e tablets com os controles de toque. Em dispositivos móveis com Android, basta usar o aplicativo móvel Xbox Game Pass, enquanto usuários de iPhone e iPad (iOS) precisam acessar o serviço de streaming Xbox Cloud Gaming (xbox.com/play) via navegador. Veja, abaixo, a lista de títulos que receberam a funcionalidade.

Broken Age

Bugsnax

Chinatown Detective Agency

Kraken Academy!!

Life is Strange: True Colors

Ninja Gaiden ∑

Ninja Gaiden ∑2

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

The Dungeon of Naheulbeuk

The Last Kids on Earth

Última chance de baixar

Além das estreias, alguns games deixam o catálogo do Xbox Game Pass no dia 30 de junho. Isso significa que usuários que não tiverem comprado esses jogos perderão o acesso. São eles:

FIFA 20 (Console e PC)

Jurassic World Evolution (Console e Cloud)

Last Stop (Cloud, Console e PC)

MotoGP 20 (Cloud, Console e PC)

O Xbox Game Pass é um serviço de assinatura que oferece uma gama de títulos para Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e também computadores com Windows. A assinatura para consoles custa R$ 30 por mês. Já as versões para PC e Ultimate, que dá acesso a jogos na nuvem, Xbox Live Gold e mais benefícios, saem por R$ 5 nos três primeiros meses. Após o período, passam a custar R$ 45 mensais.

