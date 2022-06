Xbox lança app para jogar na TV via Cloud Gaming, sem precisar de console

Usuários do Xbox Cloud Gaming , parte da assinatura Game Pass Ultimate, vão poder jogar direto em smart TVs Samsung , sem precisar de um console, através do Xbox App para TV. A novidade foi anunciada no What's Next For Gaming, evento para imprensa, nesta quinta-feira (9). A iniciativa já havia sido divulgada no ano passado , quando a Microsoft anunciou sua estratégia em streaming de jogos do xCloud para celulares, PCs e consoles Xbox Series X / S . Agora, a novidade começa a valer a partir de 30 de junho em 27 países, mas ainda não se sabe se o Brasil está incluído na lista.

O serviço de jogos na nuvem da Microsoft funciona como uma "Netflix dos jogos". O usuário paga atualmente R$ 44,99 por mês pelo Xbox Game Pass Ultimate e tem acesso a uma biblioteca de mais de 100 games que podem ser acessados pela Internet através do celular Android e iPhone (iOS), iPad e tablets, além dos próprios videogames Xbox.

1 de 3 Xbox App TV permitirá jogar em smart TVs Samsung sem precisar de console pelo Xbox Game Pass Ultimate — Foto: Divulgação/Xbox Xbox App TV permitirá jogar em smart TVs Samsung sem precisar de console pelo Xbox Game Pass Ultimate — Foto: Divulgação/Xbox

A princípio, o lançamento acontece em uma parceria com a Samsung e funciona apenas em smart TVs lançadas a partir de 2022. No entanto, o Xbox diz que planeja firmar mais acordos com outras marcas no futuro. A funcionalidade é interessante para novos usuários que queiram começar a jogar sem precisar investir em um Xbox Series X/S ou um PC gamer, além daqueles que já possuem uma assinatura no serviço e querem mais um dispositivo para jogar.

A marca promete, ainda, que a experiência de usar o Xbox App TV será simples, como usar qualquer outro aplicativo de streaming. O acesso será feito através do Game Hub presente no sistema das novas TVs Samsung, onde o app do Xbox estará disponível. Bastará abrir, logar com sua conta do Xbox Game Pass Ultimate para começar a jogar.

Para jogar, será necessário um joystick com conexão Bluetooth. É possível usar os próprios Xbox Wireless, Elite Series 2 ou o Adaptative Controller. Ainda assim, como no PC ou celular, o joystick do PlayStation, DualSense, também será compatível com o aplicativo.

2 de 3 A Home do Xbox App TV será parecida com o que já é visto no console — Foto: Divulgação/Xbox A Home do Xbox App TV será parecida com o que já é visto no console — Foto: Divulgação/Xbox

Mais novidades

A grande novidade não chega sozinha. A Microsoft também aproveitou para reforçar o seu objetivo de tornar games ainda mais acessíveis para os três bilhões de jogadores no mundo e expandir os jogos por streaming. No evento, a marca anunciou também a expansão do Xbox Cloud Gaming para mais dois países: Argentina e Nova Zelândia.

Além disso, foram relembrados e apresentados novos recursos para jogar através do PC no Windows 11. Os players poderão calibrar o HDR com um novo app e o sistema ganhará um widget do Game Pass, além de uma barra de controle exclusiva para jogos que pode ser ativada ao conectar o controle do Xbox ao PC. O Microsoft Edge também recebe melhorias, como uma home page focada em jogos, Clarity Boost integrado, menu de jogos populares, além de um modo de eficiência.

3 de 3 Microsoft Edge recebe a ferramenta Clarity Boost — Foto: Divulgação/Xbox Microsoft Edge recebe a ferramenta Clarity Boost — Foto: Divulgação/Xbox

Por fim, um novo projeto que promete ajudar jogadores a experimentar games que chegarão no Game Pass também foi relevado. Com o nome de Project Moorcroft, ele tem como objetivo dar mais chances de desenvolvedores independentes divulgarem seus jogos. Dessa forma, os usuários poderão jogar demos e receber recompensas, por ajudar com feedbacks para o novo game.