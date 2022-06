Xbox Live fora do ar: serviço sofre pane e usuários reclamam na web

s oA Xbox Live está fora do ar neste sábado (11), o que impossibilita acessar partidas online e iniciar jogos de Xbox, o videogame da Microsoft. “Estamos cientes de que alguns usuários podem não conseguir acessar ou iniciar games neste momento. Por favor, fiquem ligados para atualizações”, declarou a marca numa postagem. Os usuários recorreram às redes sociais para reclamar do problema na plataforma que conta com mais de 100 milhões de adeptos.