Xiaomi 12 Ultra com câmera Leica pode ficar assim; veja esboço 3D

O Xiaomi 12 Ultra com câmera Leica ainda não foi oficialmente revelado, mas imagens em 3D mostram como pode ficar o futuro celular de ponta da gigante chinesa. O esboço tem como base os mais recentes rumores sobre um suposto conjunto fotográfico redondo com a assinatura da empresa especializada em fotografia . A imagem digital foi feita pelo canal TechDroider e segue as notícias de bastidores sobre o acabamento do aparelho, que pode incluir detalhes em cerâmica .

Na projeção, a traseira com vidro-cerâmico tem aparência brilhante, com um acabamento premium diferente do utilizado no Xiaomi 12 padrão. As lentes da Leica com zoom periscópio ocupariam um espaço considerável, chamando a atenção para um evidente relevo.

Confira o esboço 3D do Xiaomi 12 Ultra no vídeo abaixo

De acordo com o projeto, a tela ocuparia toda a superfície dianteira, sem bordas laterais e com a câmera de selfie posicionada de forma discreta em um pequeno furo no alto da tela.

O Xiaomi 12 Ultra deve vir com o novo processador Snapdragon 8 Gen 1 Plus da Qualcomm, que seria uma evolução do Snapdragon 8 Gen 1 lançado em 2021. Além das lentes da Leica, a câmera deve receber o sensor IMX800 de 50 MP da Sony, que deve equipar alguns dos principais smartphones de ponta do mercado em 2022.

2 de 3 Xiaomi 12 Ultra pode ter câmera Leica de acordo com renderização baseada em rumores recentes — Foto: Reprodução/TechDroider Xiaomi 12 Ultra pode ter câmera Leica de acordo com renderização baseada em rumores recentes — Foto: Reprodução/TechDroider

3 de 3 Xiaomi 12 Ultra pode trazer a tela sem bordas e câmera frontal discreta — Foto: Reprodução/TechDroider Xiaomi 12 Ultra pode trazer a tela sem bordas e câmera frontal discreta — Foto: Reprodução/TechDroider

Segundo informações que circulam nos bastidores, o lançamento oficial do Xiaomi 12 Ultra pode ocorrer ainda em julho. Como de costume, a fabricante chinesa não comentou nenhum desses rumores até o momento.

O Xiaomi 12 padrão chegou ao Brasil em maio de 2022 pelo preço sugerido de R$ 9.499. Até o momento, não há informações sobre o lançamento do modelo Ultra no país.