Xiaomi 12 Ultra pode trazer design com couro e cerâmica

O Xiaomi 12 Ultra pode vir em duas opções de cor, com acabamento em couro preto ou numa cobertura de vidro com cerâmica branca. De acordo com o perfil Digital Chat Station, o aguardado celular com ficha técnica de ponta deve trazer a diferenciação no design como uma de suas particularidades. O perfil é conhecido pelos acertos ao indicar lançamentos da indústria de smartphones. Outra novidade do modelo deve ser a estreia da câmera Leica nos celulares da Xiaomi.