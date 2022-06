Xiaomi 12 Ultra: vaza ficha técnica do próximo ‘rei do Android’

A publicação adianta que o celular terá processador Snapdragon 8 Gen 1 Plus, da Qualcomm. A memória RAM deve ficar entre 8 GB e 12 GB, com o formato LPDDR5, o mais avançado da atualidade. Haveria ainda opções com 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

2 de 3 Xiaomi 12 Ultra pode ter tela sem borda e câmera discreta de acordo com esta renderização — Foto: Reprodução/TechDroider Xiaomi 12 Ultra pode ter tela sem borda e câmera discreta de acordo com esta renderização — Foto: Reprodução/TechDroider

As especulações seguem com as especificações das câmeras, que podem ter sensores de 50 MP, 48 MP e 48 MP, respectivamente, na parte traseira do celular, e 20 megapixels na parte da frente. O celular pode ganhar uma bateria de 4.800 mAh com suporte para carregamento rápido com fio de 67 W e sem fio de 50 W.

Um esboço publicado semana passada pode indicar qual a aparência do Xiaomi 12 Ultra, se os rumores em torno dele se confirmarem. O conceito 3D também especula como será a parte traseira se a confirmada parceria com a fabricante de lentes Leica render frutos já nesta geração. O celular também pode ter cerâmica e couro em seu design.

Há fortes indícios de que o Xiaomi 12 Ultra deve sair de fábrica com os sistemas Android 12 e MIUI 13. Entretanto, como a fabricante nunca se manifestou a respeito desses rumores, só poderemos comprovar se isso tudo se tornará real no próximo mês, quando o aparelho for apresentado oficialmente. O preço é mantido em sigilo.

O antecessor Mi 11 Ultra ficou conhecido como o “rei do Android” pela imprensa especializada justamente por causa da sua ficha técnica premium, com vários recursos de ponta já no ano passado. Se a fabricante confirmar o hardware, ele pode facilmente assumir este posto em 2022.

3 de 3 Xiaomi 12 é vendido no Brasil — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 é vendido no Brasil — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Com informações de Pricebaba

