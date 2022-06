Xiaomi 12S: ficha técnica vaza na web antes do lançamento

O Xiaomi 12S e o Xiaomi 12S Pro, que devem integrar a próxima geração de celulares chineses, tiveram as suas prováveis fichas técnicas vazadas na última segunda-feira (20). Os modelos devem adotar o inédito processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, o mais potente da Qualcomm, de acordo com informações do youtuber Mukul Sharma. De acordo com o influenciador digital, os aparelhos devem ser vendidos em três versões, com opções diferentes de chips no modelo mais parrudo.