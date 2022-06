Xiaomi traz Redmi 10A e Redmi 10C ao Brasil; saiba os preços

A Xiaomi começou a vender os celulares Redmi 10A (R$ 1.499) e Redmi 10C (R$ 1.999) no Brasil, num movimento para reforçar a ofertas de produtos da marca Redmi. Os smarphones básicos têm bateria de 5.000 mAh e tela do tipo LCD IPS. Por outro lado, enquanto o primeiro tem 6,53 polegadas de tamanho do display, o segundo tem 6,71 polegadas.

Os preços citados acima são os praticados pela loja oficial da Xiaomi desde a semana passada. Até é possível encontrar valores menores no varejo online. Entretanto, a marca chinesa é uma das maiores vítimas de contrabando de celulares, e vale ter um cuidado extra antes de adquirir esses produtos fora dos revendedores oficiais.

Xiaomi Redmi 10 A (R$ 1.499)

2 de 3 Redmi 10A possui processador Mediatek e entrada mini USB para recarga — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10A possui processador Mediatek e entrada mini USB para recarga — Foto: Divulgação/Xiaomi

A ficha técnica do Redmi 10A apresenta 3 GB de memória RAM, processador octa-core Helio G25 da MediaTek e câmera principal de 13 MP, acompanhada de outra de 2 MP para macros. O aparelho possui tela com resolução 1600 x 720 e suporte para dual SIM. Ele é vendido nas cores azul, cinza ou prata. O valor do celular é de R$ 1.499 na opção única com 64 GB de armazenamento.

De acordo com as informações do site oficial da Xiaomi, tanto o Redmi 10A quanto o Redmi 10C saem de fábrica com o sistema Android 11 e a interface MIUI. Eles acompanham um carregador com 10W de potência na caixa. Os dois celulares possuem conexão Bluetooth 5.0 e reconhecimento facial.

Xiaomi Redmi 10C (R$ 1.799)

3 de 3 Redmi 10C tem tela de 6,71 polegadas e entrada USB Tipo-C — Foto: Divulgação/Xiaomi Redmi 10C tem tela de 6,71 polegadas e entrada USB Tipo-C — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Redmi 10C traz câmera principal de 50 MP e macro de 2MP para fotos de objetos menores. O celular tem processador octa-core Snapdragon 680 da Qualcomm, memória RAM de 4 GB, display com resolução de 1650 x 720 e taxa de atualização de 60 Hz. Ele também possui suporte a dual SIM. Está disponível no site oficial as cores azul, cinza e verde.

O modelo custa R$ 1.799 na versão de 64 GB de armazenamento interno e R$ 1.999 na opção com 128 GB.

