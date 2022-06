Comentários do YouTube não aparecem no site e aplicativo; entenda

O YouTube enfrenta instabilidades na tarde desta terça-feira (14). Os comentários dos vídeos não aparecem tanto na versão web do serviço quanto no aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). Segundo relatos publicados no Twitter , a falha afeta usuários do Brasil e de outros países do mundo. No Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, as notificações sobre problemas no YouTube começaram por volta das 13h e seguem em ascensão.

O TechTudo conseguiu reproduzir a falha. Ao abrir um vídeo no site ou aplicativo do serviço, é possível ver a quantidade de comentários feitos no conteúdo, mas não as mensagens em si. No site, a seção de comentários está em branco. No aplicativo, por sua vez, aparece a mensagem "Ocorreu um erro". Entramos em contato com o YouTube para obter um posicionamento a respeito do problema, mas não recebemos retorno até a última atualização desta matéria.

1 de 2 YouTube apresenta instabilidade e não carrega comentários no aplicativo e site — Foto: Getty Images YouTube apresenta instabilidade e não carrega comentários no aplicativo e site — Foto: Getty Images

Dados do Google Trends, ferramenta do Google que monitora buscas em tempo real, indicam que as consultas pelo termo "comentários do YouTube não aparecem" registraram aumento de 4.700% na última hora. Pesquisas como "não consigo ver comentários do YouTube" também subiram, o que mostra que os usuários estão buscando uma solução para o problema. No Downdetector, as queixas sobre a falha saltaram de 1 para 78 em pouco menos de uma hora.

2 de 2 YouTube não exibe comentários na versão web, apesar de haver interações com o conteúdo — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak YouTube não exibe comentários na versão web, apesar de haver interações com o conteúdo — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Usuários recorreram ao Twitter para reclamar sobre a instabilidade no YouTube. Há relatos em português e em espanhol, o que indica que a falha afeta não só o Brasil. Em geral, os internautas estão marcando o perfil do serviço (@TeamYouTube) e cobrando uma solução. Houve, porém, quem ironizasse o desaparecimento dos comentários. Veja alguns posts abaixo.