YouTuber cria maior Xbox do mundo com 2 metros de altura e garante recorde

O Xbox Series X ganhiou uma versão gigante com mais de dois metros de altura fabricada pelo YouTuber Michael Pick. No caminho inverso do recente PS5 Slim de menos de 2 cm, a criação de Michael, divulgada na última segunda-feira (20), garantiu o recorde de maior Xbox do mundo em 9 de dezembro de 2021, segundo a organização Guinness World Records, que publica o anual livro de recordes. O enorme console foi doado para uma ONG nos Estados Unidos, o centro de jovens YMCA Youth and Teen Development Center em Atlanta, Geórgia.