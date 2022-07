4 motivos para instalar a TV na parede — e 4 para colocar no móvel

Coordenar os elementos da casa também fica mais fácil quando a televisão está na parede. Uma das razões é que o tamanho do monitor não precisa se adequar ao do móvel, o que é especialmente interessante para quem tem uma TV grande.

Também não é necessário se preocupar se o televisor e o móvel combinam. Essa característica deve ser observada principalmente por quem gosta de móveis antigos ou assinados por designers, já que os traços do monitor acabam interferindo demais no estilo da mobília.

Algumas TVs já são projetadas para serem penduradas na parede. É o caso da The Frame , da Samsung , que traz moldura imitando quadro. O display pode ser configurado para exibir imagens interessantes, fazendo com que a televisão exerça a função de obra de arte.

As linhas finas e discretas das TVs atuais são perfeitas para uma decoração minimalista, e colocá-las na parede ajuda ainda mais no estilo. Com a tevê fixada, o cômodo pode ficar sem nenhum móvel para ampará-la. Isso significa mais espaço livre no chão e um visual clean.