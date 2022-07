5G: após Brasília, Belo Horizonte deve receber a nova rede de internet

Brasília foi a primeira cidade do país a receber o sinal 5G e a implementação da tecnologia deve seguir pelo Brasil. Agora, o próximo município com a nova tecnologia será Belo Horizonte, conforme disse Moisés Moreira, vice-presidente da Anatel , em evento organizado pelo site Teletime. Até o momento, não foi divulgado quais os bairros da capital mineira receberão a rede de internet de altíssima velocidade .

No Distrito Federal, a cobertura 5G da Claro, TIM e Vivo, que foram vencedoras do leilão da faixa de 3,5 GHz, alcançará 80% das áreas urbanas, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Na fila das próximas cidades a serem contempladas com a nova internet também estão São Paulo, Porto Alegre e João Pessoa.

2 de 3 Belo Horizonte pode ser a próxima cidade a receber o 5G — Foto: Lucas Franco/TV Globo Belo Horizonte pode ser a próxima cidade a receber o 5G — Foto: Lucas Franco/TV Globo

Por enquanto ainda não foi definida uma data exata para a implementação da tecnologia em Belo Horizonte. A ativação dependerá da liberação do Gaisip, grupo liderado por Moisés Moreira, que faz a coordenação das atividades de limpeza da faixa de 3,5 GHz – atualmente utilizada por antenas parabólicas de TV.

A reunião extraordinária, que ocorreu nesta segunda-feira (4), definiu a data para a ativação do 5G SA apenas no Distrito Federal. No entanto, a expectativa é de que a situação das demais capitais seja debatida na próxima quarta-feira (13). O plano inicial, segundo informou Moreira, é “aguardar mais um mês” para observar os resultados no DF e, a partir disso, autorizar a ativação da rede em BH.

5G em outras cidades

As próximas capitais com sinal 5G devem ser Porto Alegre, São Paulo e João Pessoa. O grupo ainda falou sobre a preocupação com a capital paulista, já que a cidade possui um grande número de estações profissionais de serviço fixo de satélite (FSS). Esses equipamentos prejudicam a propagação do sinal de 5G, já que podem ocorrer interferências.

3 de 3 É necessário ter um smartphone compatível com internet 5G para utilizar a tecnologia — Foto: SOPA Images/Getty Images É necessário ter um smartphone compatível com internet 5G para utilizar a tecnologia — Foto: SOPA Images/Getty Images

De acordo com a Anatel, todas as capitais do país devem ter o 5G puro funcionando até 29 de setembro. O projeto inicial previa que a tecnologia chegaria em julho em todas as capitais, mas o prazo foi estendido por conta de dificuldades com disponibilidade dos equipamentos necessários. De acordo com Moreira, assim como Brasília, é possível que as outras capitais tenham prazo antecipado.

Concluída a primeira etapa de ativação nas capitais, as próximas contempladas serão as cidades com mais de 500 mil habitantes, que devem receber a ativação do 5G em janeiro de 2023.