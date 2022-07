Alto-falantes do notebook ou caixas de som: como melhorar sua experiência gamer

Uma boa experiência gamer demanda não apenas um computador de alto desempenho, mas também periféricos e acessórios que complementem a imersão e/ou ajudem a melhorar a performance competitiva. Falando de qualidade sonora, o usuário pode ficar apenas com o sistema de som interno do seu notebook gamer ou investir em caixas de som. O Shoptime ajuda você a fazer uma boa escolha.

Muitos modelos de laptop gamer possuem alto-falantes internos mais potentes, principalmente, se comparados aos computadores de entrada ou a modelos mais slim.

Como os notebooks para jogadores já contam com uma construção mais reforçada e pesada, em razão do sistema de resfriamento e outros componentes, também é possível inserir alto-falantes e drivers maiores, o que ajuda a entregar um áudio com volume maior, mais graves e maior qualidade sonora.

Além de componentes melhores e maiores, muitos computadores para jogadores possuem software e aplicativos que fazem monitoramento e processamento de áudio, e até mesmo tecnologia de amplificação inteligente, usando recursos de inteligência artificial, para multiplicar o potencial dos pequenos alto-falantes internos.

Mesmo assim, com falantes maiores e áudio amplificado digitalmente, a potência do som em notebooks que encontramos é equivalente a caixinhas externas e pequenas, porém, fica abaixo do que prometem as caixas de som dedicadas ao segmento gamer.

Notebooks gamers "de entrada", que são modelos com configuração e preço intermediário no mercado atual, possuem conjuntos de alto-falantes estéreo com 1,5W ou 2W cada, somando até 4W.

Enquanto isso, alguns computadores para jogadores mais caros, de marcas reconhecidas por seus modelos gamers e especificações topo de linha, trazem caixas de som internas de até 5W, somando 10W RMS de potência de som.

Caixas de som gamer são mais potentes

As caixas de som estéreo para computador e para notebook mais baratas no mercado começam apresentando 3W RMS de potência e chegam a ultrapassar 20W RMS.

Já as caixas de som gamer podem entregar de 20W a mais de 50W RMS, inclusive, com a presença de subwoofer.

Esses alto-falantes de mesa, assim como os notebooks do segmento, também oferecem inovações em design e iluminação em LED colorido, além do mais importante: qualidade de áudio, som mais limpo nos agudos, graves mais pesados e redução das distorções.

Entre as caixas de som para notebook de perfil custo-benefício, é comum encontrar conexão de 3,5 mm, também chamada de P2, e alimentação de energia via cabo USB.

Alto-falantes mais sofisticados e do segmento gamer oferecem a opção de conexão Bluetooth, além do cabo de áudio, e alimentação via USB, USB-C ou com fonte própria, no caso dos mais potentes e com subwoofer, o que vai exigir uma tomada extra no seu estabilizador ou no-break.

Entre as opções mais caras de caixas de som para notebook e PC gamer, o consumidor encontra produtos que se assemelham mais a home theaters, com efeito de som surround, simulação de 5.1 canais e compatibilidade com Dolby Digital para jogos.

Qual você prefere: som alto ou fone de ouvido?

As caixas de som gamer são uma opção perfeita para quem possui um espaço dedicado ou um home office com alguma proteção acústica. É só ligar os alto-falantes, aumentar o volume e aproveitar os canais estéreo de áudio para ouvir competidores vindo de longe ou para uma experiência super imersiva em jogos single-player.

Inclusive, se você não vai investir em revestimentos acústicos, tapetes e cortinas já ajudam a melhorar o ambiente, reduzindo o eco dentro do espaço e diminuindo o barulho que atravessa paredes e incomoda as pessoas do lado de fora.

Já quem mora com família ou não quer receber multa do condomínio por barulho de tiros e gritos de zumbis na madrugada vai fazer um bom negócio ao investir em um bom fone de ouvido, ao invés de um sistema de caixas de som.

Para os gamers, é melhor pensar em um fone com cabo, que vai permitir uma experiência com menor latência, um atraso entre ação na tela e o som no seu ouvido.

Quem joga com equipe e de forma competitiva vai ficar mais satisfeito com um headset com microfone. Quem prefere jogos de história e mais individuais pode optar por um fone Bluetooth que também possua conexão por cabo.

Um notebook gamer pode ser uma opção de alta performance não apenas para jogadores, mas também para profissionais e empresas que demandam agilidade e desempenho. Leia mais aqui.