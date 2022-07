Amazon Echo Show 5 vs Echo Show 8: compare as telas smart com Alexa

A Echo Show 5 e a Echo Show 8 são modelos de display inteligentes da Amazon . Ambos os dispositivos estão em promoção durante o Amazon Prime Day, que ocorre até às 23h59 de quarta-feira (13). Os produtos podem ser adquiridos com preço promocional de R$ 399 e R$ 799 , respectivamente. O evento com descontos é exclusivo para os membros do serviço Prime, que requer assinatura de R$ 14,90 mensais . Os aparelhos possuem Alexa embutida, câmera frontal para chamadas de vídeo e permitem assistir a filmes e séries nos aplicativos de streaming.

As telas smart da Amazon estão na segunda geração e desembarcaram no Brasil em agosto de 2021 com configurações que prometem atender a diversos perfis de usuários. Para auxiliar os consumidores na escolha da versão ideal, o TechTudo preparou um comparativo que destaca as principais especificações do modelo de entrada e do intermediário.

1 de 9 Echo Show 8 está em promoção no Amazon Prime Day — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 8 está em promoção no Amazon Prime Day — Foto: Divulgação/Amazon

Design

Os dois smart displays da Amazon possuem visual semelhante, sendo que o principal diferencial é o tamanho da tela. Enquanto a Echo Show 5 possui um visor de 5,5 polegadas, a Echo Show 8 conta com uma tela de 8 polegadas de tamanho. Os dispositivos também compartilham de uma câmera frontal, saída de som na parte inferior, revestimento em tecido e a mesma disposição dos botões físicos para ajuste do volume, desligar e ligar o microfone e a câmera.

2 de 9 Echo Show 5 também está disponível na cor branco — Foto: Reprodução/Amazon Echo Show 5 também está disponível na cor branco — Foto: Reprodução/Amazon

As dimensões da segunda geração da Echo Show 5 são: 14,8 cm de largura, 7,3 cm de profundidade e 8,6 cm de altura. O smart display pesa 410 g. A ficha técnica do produto no site da Amazon indica que a instalação seja feita em um espaço com dimensões de 15,2 cm de largura e 10,2 cm de profundidade. O modelo está disponível nas cores preto, branco e azul.

3 de 9 Echo Show 8 é mais uma caixa de som inteligente da Amazon com conexão à Alexa — Foto: Reprodução/Amazon Echo Show 8 é mais uma caixa de som inteligente da Amazon com conexão à Alexa — Foto: Reprodução/Amazon

A Echo Show 8 precisa de um espaço maior para acomodar sua base de 20 cm de largura e 9,9 cm de profundidade. O aparelho conta com 13,5 cm de altura e pesa pouco mais de 1 kg. Para encaixá-lo em móveis ou nichos sob medida, o espaço recomendado pela fabricante é de 20,3 cm de largura e 12,7 cm de profundidade. O aparelho está disponível apenas nas cores branco e preto.

Tela

A tela interativa é um dos principais atrativos dos smart displays da Amazon, pois possibilita aos usuários aproveitar mais recursos no dia a dia. É possível assistir a filmes e séries com os aplicativos de streaming, como o Amazon Prime Video e Netflix, vídeos de receitas ou tutoriais no YouTube, acompanhar letra de músicas no Spotify e no Amazon Prime Music, entre outros recursos.

4 de 9 Echo Show 5 é o smart display de entrada da Amazon — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 5 é o smart display de entrada da Amazon — Foto: Divulgação/Amazon

A Echo Show 5 é um modelo de entrada com tela pequena. Seu display de 5,5 polegadas possui resolução de 960 x 480 pixels, o que pode não entregar a melhor qualidade de imagem na reprodução de vídeos.

5 de 9 Segunda geração da Echo Show 8 apresenta câmera de 13 MP — Foto: Divulgação/Amazon Segunda geração da Echo Show 8 apresenta câmera de 13 MP — Foto: Divulgação/Amazon

Já a Echo Show 8 pode levar a melhor por apresentar a tela com 8″ de tamanho. O dispositivo intermediário possui 1280 x 800 pixels de resolução e, apesar de não ser a melhor qualidade para assistir a filmes e séries, entrega uma imagem maior e mais nítida que a Echo Show 5.

Qualidade de som

6 de 9 Echo Show 5 possui driver de áudio de 1,6 polegada — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 5 possui driver de áudio de 1,6 polegada — Foto: Divulgação/Amazon

A qualidade de som é outro fator que ajuda a diferenciar os modelos em comparação. Como uma tela smart de entrada, a Echo Show 5 apresenta configurações de áudio básicas e apenas um alto-falante de 1,6 polegada. O driver de áudio do aparelho possui o mesmo tamanho dos que são usados nas Amazon Echo Dot de terceira e quarta gerações. A potência sonora, neste caso, pode deixar a desejar.

7 de 9 Echo Show 8 conta com dois alto-falantes de 2 polegadas — Foto: Divulgação/Amazon Echo Show 8 conta com dois alto-falantes de 2 polegadas — Foto: Divulgação/Amazon

Por outro lado, a Echo Show 8, além de ser maior que sua rival, também contém mais alto-falantes. O display conta com dois drivers de 2 polegadas, o que pode tornar a potência sonora do aparelho melhor do que a da Echo Show 5. O modelo intermediário também promete valorizar os sons com frequências graves com radiador passivo, dando mais qualidade e profundidade aos vídeos e músicas reproduzidas. É, portanto, uma opção para quem busca maior qualidade de som.

Recursos extras

Os dois smart displays da Amazon possuem câmera frontal que permite realizar chamadas de vídeos para amigos e familiares que tenham o aplicativo Alexa ou um dispositivo Echo com tela. A Echo Show 5 apresenta uma câmera mais básica com 2 MP. Já a Echo Show 8 entrega 13 MP de resolução, o que tende a gerar imagens mais nítidas. Ambos os modelos possuem uma tampa que permite bloquear a câmera para privacidade.

8 de 9 A câmera dos Echo Show pode ser bloqueada por uma tampa — Foto: Divulgação/Amazon A câmera dos Echo Show pode ser bloqueada por uma tampa — Foto: Divulgação/Amazon

A Amazon oferece uma grande quantidade de skills que ampliam o modo de uso das telas inteligentes. As skills são aplicativos que podem ser ativados via comando de voz e permitem o acesso a jogos, notícias, podcasts, receitas, entre outros recursos.

Com a assistente virtual Alexa, os usuários também podem usar a Echo Show 5 e a Echo Show 8 para controlar outros dispositivos inteligentes em casa. Pelo aplicativo Alexa, disponível para download na Google Play Store e na App Store, é possível configurar os aparelhos smart em casa, como TVs, aparelhos de ar-condicionado e lâmpadas. Ambos os modelos de smart display podem entregar bom desempenho no gerenciamento de casas inteligentes.

9 de 9 É possível visualizar as imagens captadas pela Echo Show 5 pelo smartphone — Foto: Divulgação/Amazon É possível visualizar as imagens captadas pela Echo Show 5 pelo smartphone — Foto: Divulgação/Amazon

Quanto à conectividade, os aparelhos apresentam conexão Wi-Fi dual-band no padrão AC e Bluetooth. A Amazon não divulga, na ficha técnica dos smart displays, a versão do Bluetooth. O streaming de áudio dos modelos é no padrão A2DP, enquanto o de áudio/vídeo é o AVRCP. Enquanto a Echo Show 5 apresenta processador MediaTek MT 8163, a Echo Show 8 possui o chip MediaTek MT 8183.

Preço

A Echo Show 5 pode ser mais acessível para os usuários que desejam gastar pouco com um smart display. Com preço sugerido de R$ 599 no site da Amazon, o modelo está em promoção durante o Prime Day, podendo ser adquirido com 33% de desconto por R$ 399. O valor promocional do aparelho representa R$ 200 de economia para o consumidor interessado.

Já a Echo Show 8 custa mais caro que sua rival. Com preço sugerido de R$ 999, o modelo também está em promoção no Prime Day, e pode ser comprado por cifras que partem R$ 799.

Echo Show 5 vs Echo Show 8 Especificações Echo Show 5 Echo Show 8 Preço R$ 399 R$ 799 Tela 5,5 polegadas 8 polegadas Resolução do display 960 x 480 pixels 1280 x 800 pixels Câmera 2 MP 13 MP Alto-falantes 1 alto-falante de 1,6 polegadas 2 alto-falantes de 2 polegadas Dimensão 14,8 cm de largura, 7,3 cm de profundidade e 8,6 cm de altura 20 cm de largura, 9,9 cm de profundidade e 13,5 cm de altura Peso 410 g 1.037 gg Cores preto, branco e azul preto e branco

No vídeo abaixo, veja seis dicas para aproveitar as promoções no Amazon Prime Day

Amazon Prime Day: 6 dicas para aproveitar as promoções na data