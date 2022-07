5G no iPhone: Brasil vai aos EUA visitar Apple e outras empresas

A Apple confirmou que está prevista uma reunião com representantes do governo brasileiro para tratar do 5G no iPhone. Hoje em dia, os celulares da marca – a partir do iPhone 12 – são compatíveis com a tecnologia. No entanto, ainda falta uma atualização de sistema para que os aparelhos se conectem ao chamado 5G “puro” (ou 5G SA, no termo técnico). Eles atualmente funcionam no 5G NSA, que utiliza parte da infraestrutura do 4G – por isso é classificado como “impuro”.