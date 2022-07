Apple quer criar iPhone ‘subaquático’ que pode ser usado dentro d'água

A Apple conseguiu um registro no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos de uma nova tecnologia que permitiria um melhor uso do iPhone embaixo d'água. Além da capacidade de resistir a líquidos e umidade, recurso já presente nos aparelhos atuais, os próximos celulares poderiam ter menor perda de sensibilidade nessas condições. Desta forma, o usuário poderia operá-lo mesmo com os dedos molhados e com a tela escorregadia num modo inicialmente batizado de “subaquático”.

De acordo com a patente obtida pela Apple nesta semana e divulgada pelo site PhoneArena, o iPhone poderia se ajustar de acordo com a intensidade da água, seja chuva leve, ou até embaixo d'água. Assim, a tela do iPhone poderia eliminar aqueles toques falsos feitos pelo peso do pingo, por exemplo, e entender apenas a pressão feita pelo dedo do usuário.

Como seria o iPhone à prova d'água?

Este novo recurso poderia se adaptar dinamicamente à intensidade da água e suprimir por um momento a tecnologia capacitiva (de sensibilidade ao toque) do iPhone para dar lugar ao toque por pressão, de forma automática. Para entender como a tela reagiria nesta situação, é só olhar como já funciona o 3D Touch e o Force Touch.

A patente também prevê que o iPhone com esta tecnologia poderia mudar alguns controles de posição e eliminar ou até aumentar os tamanhos dos botões. Segundo a patente, o usuário poderia também selecionar entre três modos para uso: "seco", "molhado" e "subaquático".

O primeiro, normal como cada dono de iPhone está acostumado no dia a dia. No segundo, apenas alguns recursos são retirados da interface do iOS, para evitar qualquer tipo de ação acidental. Já no terceiro modo, alguns botões ficam bem maiores do que o normal, para facilitar a visão e o acesso do usuário. Por outro lado, outros recursos ficariam restritos.

Para finalizar, no futuro, a tela do iPhone ainda seria capaz de mostrar a profundidade de submersão, para que o usuário possa ficar atento e não ultrapassar os limites. Vale destacar que iPhones mais recentes trazem certificação IP de resistência à água, mas a garantia Apple – em tese – não cobre acidentes com líquidos.

