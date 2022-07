Apple Watch pode estrear versão esportiva com tela maior em 2022

A Apple estaria desenvolvendo uma versão esportiva do Apple Watch com a maior tela da linha, de acordo com as informações da agência Bloomberg. O novo relógio inteligente seria planejado pensando nos adeptos dos esportes radicais e, por conta disso, também teria uma caixa de metal mais resistente e bateria com melhor autonomia.

Desta forma, o próximo Apple Watch pode ter uma área útil de tela cerca de 7% maior do que seus antecessores, e uma resolução total com cerca de 410 x 502 pixels. Segundo a apuração da Bloomberg, revelada na última semana, tal display teria 2 polegadas.

2 de 2 Apple Watch 8 pode vir com novos recursos de monitoramento de saúde — Foto: Reprodução/Macrumors Apple Watch 8 pode vir com novos recursos de monitoramento de saúde — Foto: Reprodução/Macrumors

De acordo com Mark Gurman, que assina o texto, o novo Apple Watch para esportes radicais deve ser lançado ainda em 2022, junto com o Apple Watch 8 e uma nova versão do Apple Watch SE, que devem manter os tamanhos de tela entre 1,9 polegadas e 1,78 polegadas, respectivamente.

A tendência é que todos esses dispositivos venham com o novo processador Apple S8, que tende a ser ainda mais poderoso do que o S7 do Apple Watch 7. Com isso, esses smartwatches devem ter recursos extras, como medição da temperatura corporal e sensor que detecta a elevação do terreno.

Não há qualquer indicação de preço até o momento, porém, é certo acreditar que o Apple Watch “extreme” deve ser lançado mais caro do que o Apple Watch 7, que custa US$ 699 nos Estados Unidos e a partir de R$ 5.022 no site oficial da marca aqui no Brasil. Também não há qualquer imagem vazada do produto.

Com informações de TechCrunch e The Verge

