Assistentes virtuais: quais itens e dispositivos você pode comandar?

Os assistentes virtuais são cada vez mais inteligentes e úteis no dia a dia para quem aposta na integração de uma smart home com dispositivos e serviços conectados. Hoje, é possível controlar os assistentes de voz via celular, smart speaker, Smart TV e até mesmo de uma geladeira inteligente com tela. Mas quais itens os assistentes conseguem comandar? O Shoptime explica.

Onde ficam os assistentes virtuais?

Assistentes virtuais domésticos, como o Google Assistente, o Bixby e até mesmo a Siri, são inteligências artificiais que possuem interface com comando de voz e também visual, em telas de celulares, tablets e outros dispositivos.

Sua popularização vem ocorrendo, principalmente, com as caixinhas de som inteligentes, como Google Nest e Apple HomePod (não disponível no Brasil) que, além de alto-falantes, possuem microfone para que o assistente seja ativado quando chamamos por ele e possa receber os comandos de voz.

Como a configuração dos smart speakers costuma ser realizada pelo celular, os assistentes também podem ser ativados via aplicativo do serviço, para fornecer respostas ou levar o usuário a outros apps e recursos. De forma geral, esse também é o processo para integrar outros dispositivos: é mais fácil fazer tudo pelo celular.

Com a evolução dos aparelhos inteligentes, diversas marcas passaram a oferecer eletrodomésticos e eletrônicos com os assistentes já integrados em seu sistema. É o caso de Smart TVs, geladeiras smart, notebooks, smartwatches e muito mais.

Ao mesmo tempo, as fabricantes responsáveis pelas inteligências artificiais também acabaram lançando caixinhas de som smart com tela, com navegação similar ao programa oferecido nos displays de outros produtos. Mas o principal canal de comunicação com os assistentes domésticos ainda é a voz.

Quais dispositivos podem receber comandos de voz?

A principal utilidade dos assistentes virtuais é gerenciar dispositivos de uma smart home que estejam integrados com essa inteligência artificial, através do Wi-Fi doméstico. Em muitos casos, os próprios equipamentos possuem aplicativo próprio, que oferece mais opções de controle pelo celular e até mesmo à distância. Veja o que é possível fazer com comando de voz.

- Smart speaker - As caixas de som inteligentes onde "moram" os assistentes virtuais costumam ser um investimento inicial para você se acostumar a lidar com dispositivos conectados. É possível pedir para tocar música, um podcast ou uma rádio, aumentar ou diminuir o volume, ler notícias, dar alarmes, informar a previsão do tempo e a situação do trânsito até um destino, apresentar receitas enquanto você cozinha, entreter com piadas e jogos e alertar para compromissos da sua agenda, se você integrar o calendário do seu celular com o app do assistente.

- Lâmpadas e iluminação smart - Lâmpadas smart existem em diversos formatos e são fáceis de instalar em bocais comuns do mercado. Também existem opções inteligentes de plafons LED, fitas de LED e luminárias completas, além de interruptores smart, que fazem o controle de um sistema de iluminação convencional já existente.

Para que as lâmpadas, luminárias e interruptores smart recebam comando de voz, como ligar, desligar, ajustar intensidade, mudar de tom e de cor, é preciso apenas buscar os itens no menu de Descobrir Dispositivos no aplicativo do assistente e parear. É possível também programar para acender ou apagar em determinados horários.

- Smart plugs - As tomadas inteligentes monitoram o consumo de energia, controlam aparelhos de comando simples ou com tomadas em local de difícil acesso. Também é simples de integrá-los com os assistentes virtuais para dar comando de voz para ligar e desligar.

- Smart TV - Muitos modelos de TVs conectadas chegam ao mercado já integradas com assistentes virtuais, para que o usuário consiga controlar outros dispositivos através delas. Mas também é possível controlar a própria TV Smart via assistente em uma smart speaker ou no celular, normalmente, dando comandos simples, como ligar, desligar, aumentar ou diminuir volume, trocar de canal ou abrir um aplicativo.

- Ar-condicionado smart - Com um aparelho de ar-condicionado inteligente, o usuário consegue controlar a refrigeração, o modo de operação e a temperatura por comandos de voz e também programar o início e o desligamento, por exemplo, para você chegar em casa e encontrar os ambientes já climatizados na temperatura desejada.

- Forno, cooktop e fogão smart - Eletrodomésticos inteligentes de cozinha começam a chegar ao Brasil e, quando integrados com assistente virtual, permitem monitorar o funcionamento e dar comandos simples, como programar, ligar, desligar e ajustar a temperatura.

Para quem está com as mãos ocupadas, é uma grande ajuda pedir para o assistente baixar a chama ou desligar uma boca do fogão ou cooktop, já imaginou? Por segurança, alguns itens não podem ser acionados à distância, apenas desligados.

- Micro-ondas smart - Assim como os eletrodomésticos acima, os micro-ondas smart devem chegar por aqui em breve e também permitem comandos de voz simples na integração com assistentes.

- Lavadora de roupas, lava-louças e lava e seca smart - De forma geral, nesses eletrodomésticos é possível dar comandos simples, para selecionar um ciclo de lavagem, temperatura da água, iniciar ou encerrar um programa.

- Aspirador robô smart - Com o robozinho já configurado e com a casa mapeada, costuma ser bem fácil dar ordens para ele iniciar a limpeza do piso do espaço onde ele está ou de um cômodo em especial.

