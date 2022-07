Asus lança celular gamer ROG Phone 6 Pro com RAM de 18 GB

O ROG Phone 6 Pro é o novo celular da Asus voltado ao público gamer, com direito a generosa memória RAM de 18 GB. O smartphone será vendido na Europa pelo preço sugerido de 1.299 euros, cerca de R$ 7.200 em conversão direta. A ficha técnica segue as mesmas especificações do ROG Phone 6 tradicional , anunciado no começo de junho. O lançamento mais recente ocorreu nesta terça (05).

Tanto o ROG Phone 6 quanto o ROG Phone 6 Pro contam com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, o mais novo e poderoso da Qualcomm. As opções de armazenamento variam entre 256 GB e 512 GB. Os dispositivos contam ainda com uma tela colorida programável na parte traseira.

Ambos os celulares da linha ROG Phone 6 possuem tela AMOLED de 6,78 polegadas com resolução Full HD+ (1080 x 2448) e taxa de atualização de 165 Hz, bem acima dos 120 Hz de outros aparelhos gamers disponíveis no mercado. A tecnologia, que dá fluidez às imagens, também pode ser configurada para outras taxas, que variam entre 144 Hz e 60 Hz.

Os dois smartphones trazem sistema de câmeras com sensor principal Sony IMX766 de 50 megapixels (MP), acompanhado de uma ultra wide de 13 MP e outra de 5 MP para fotografias em macro. A câmera frontal vem com sensor Sony IMX663 de 12 megapixels, o que tende a melhorar a qualidade das selfies.

A bateria é a mesma do ROG Phone 5, com 6.000 mAh de capacidade e compatível carregador rápido de 65W. Vale dizer que estes aparelhos vêm, na verdade, com dois módulos de 3.000 mAh cada, com direito também a duas portas USB-C, uma na parte lateral e outra na parte inferior do smartphone.

ROG Phone 6 Pro e ROG Phone 6 estão equipados com um sistema de refrigeração aprimorado que, segundo a fabricante, é capaz de baixar a temperatura da CPU em até 10%. Ambos saem de fábrica com sistema Android 12, do Google, com interfaces Zen UI e ROG UI instaladas.

