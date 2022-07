Atari 2600 ganha versão de LEGO com cartuchos e joystick montáveis

A LEGO vai lançar uma versão montável do Atari 2600, modelo clássico da marca. O brinquedo tem mais de 2 mil peças e chega às lojas dos EUA no dia 1º de agosto, com pré-venda já disponível no site da fabricante por US$ 239,99, aproximadamente R$ 1.288, na cotação atual. O dispositivo não passa de uma réplica, ou seja, não funciona como videogame real, mas traz opções decorativas temáticas e interativas, mudando de forma conforme o usuário desejar. Os cartuchos, por exemplo, trazem referências aos jogos, e há ainda um joystick que simula acessório real. Vale lembrar que ainda não há uma previsão de chegada do "console" ao Brasil.

Atari 2600 de Lego está em pré-venda nos EUA por cerca de R$ 1.300 — Foto: Divulgação/Lego

A versão do Atari é inspirada naquela clássica que tinha acabamento de madeira em parte da carcaça. Este modelo fez sucesso no mundo todo, inclusive no Brasil, por também se diferenciar do design de outros videogames.

O Atari 2600 da Lego é oficial e licenciado pela fabricante original do console, portanto, os interessados podem esperar bastante fidelidade no modelo. O console pode ser montado do zero, seguindo o manual de instruções que acompanha na caixa, e tem uma dificuldade média de montagem, de acordo com a marca.

O Atari 2600 de Lego vem com controle e cartuchos que simulam os reais — Foto: Divulgação/Lego

Entre os extras que acompanham o pacote há ainda um controle, com joystick clássico, além de cartuchos dos jogos Asteroids, Adventure e Centipede, considerados alguns dos principais títulos do Atari 2600, cada um com decorações temáticas. É possível ainda ativar uma alavanca no aparelho para exibir uma pequena réplica que remete a uma sala dos anos 80, com um jogador sentado de frente para a TV jogando o console clássico.

Lego e videogames

Este não é o primeiro videogame ou linha de games lançado pela LEGO. A empresa já criou, por exemplo, uma versão montável do NES, o Nintendinho, em 2020. Essa edição acompanhava ainda uma TV retrô, ausente no Atari 2600, que exibia gráficos do clássico Super Mario original em sua “tela”. O pacote também continha cartucho e controle simulando os produtos reais.

Lego NES foi lançado em 2020 com proposta semelhante — Foto: Divulgação/Lego

Além disso, a LEGO tem suas próprias linhas de bonecos e cenários de Super Mario, Sonic, além de videogames temáticos com vários personagens da Marvel, DC Comics e filmes diversos, como Jurassic World, Star Wars ou Harry Potter. Esses produtos, por serem mais antigos, estão disponíveis no Brasil em lojas especializadas ou em versões digitais, no caso dos games, para consoles e PC.