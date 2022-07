Atari 50: coleção comemorativa de 50 anos terá clássicos e jogos inéditos

👉 Preciso de PS Plus assinada pra jogar Fall Guys grátis? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Os novos títulos incluem: Haunted Houses, uma versão 3D do clássico game de terror do Atari; Neo Breakout, que mistura o clássico Breakout com Pong; Quadratank, trazendo de volta o multiplayer de Combat com nova jogabilidade; Vctr Sctr, um misto de gêneros com gráficos vetoriais; Yars' Revenge Reimagined, uma versão reimaginada do clássico do Atari 2600 com gráficos atuais; e Swordquest: Airworld, o quarto game planejado para a série Swordquest que nunca chegou a ser produzido nos anos 80.