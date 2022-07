Banco do Brasil fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade no app

O app do Banco do Brasil está fora do ar nesta quinta-feira (7), segundo apontam usuários nas redes sociais. De acordo com publicações no Twitter, o aplicativo está apresentando erro de 012.4, de "Falha no sistema", impedindo os correntistas de acessar as funções gerais do app - como transferências via Pix ou pagamento de boletos - e em alguns casos até mesmo de fazer login. O Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, indicou que as reclamações começaram por volta das 10h40 de hoje.