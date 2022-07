Bayonetta 3 ganha data de lançamento e trailer com nova personagem

Bayonetta 3 ganhou uma data de lançamento nesta quarta-feira (13), além de um trailer com mais informações sobre a nova personagem Viola. O aguardado capítulo da saga da Platinum Games, chega em 28 de outubro com uma nova ameaça que não virá nem do céu, nem do inferno: são criaturas parcialmente humanas chamadas homúnculos (Homunculi), e que destroem vários mundos. Em sua jornada, a poderosa Bruxa da franquia formará aliança com uma a nova personagem, cujas habilidades também foram reveladas. Vale lembrar que Bayonetta 3 será exclusivo de Nintendo Switch. Confira a seguir mais detalhes do game: