Black Friday 2022: itens essenciais para se programar e comprar

Celulares na Black Friday 2022

Aproveitar a Black Friday para comprar o melhor celular que atenda às suas necessidades é um investimento que pode corresponder a dois anos, três ou mais com um aparelho em pleno funcionamento.

Para quem utiliza Android, um celular básico, bom e barato roda os aplicativos mais usuais, como Whatsapp, redes sociais e app de banco. Porém, para o usuário que precisa de mais, um smartphone de configurações avançadas ou topo de linha é garantia de mais tempo de uso sem travamentos, usando apps mais exigentes e rodando games sem problemas.

Um smartphone que se destaca no perfil intermediário a avançado costuma ter uma combinação eficiente entre processador, uma razoável quantidade de memória RAM e espaço para armazenamento de arquivos, uma tela com boa resolução e brilho, boas câmeras e uma construção que garanta boa durabilidade. A possibilidade de conexão com rede 5G é um plus.

Para atender a esse usuário intermediário, o celular deve ter, além de um bom processador, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, no mínimo, uma bateria de mais de 4.000 mAh e carregamento rápido.

Uma tela boa pode ser OLED, AMOLED ou Super AMOLED, com resolução Full HD ou acima disso. E nas câmeras, além dos megapixels, são mais importantes os recursos do aplicativo e a forma como o sistema do celular processa as imagens. Leia reviews e avaliações dos consumidores para acertar na escolha.

Por fim, uma dica certeira para escolher um bom celular na Black Friday 2022. Ao invés de um aparelho recém-lançado com preço mais alto, vale a pena pesquisar smartphones intermediários e topo de linha de um ou dois anos atrás.

Isso vale, principalmente, para iPhones e para aparelhos flagship das maiores marcas com Android, como a Samsung, Motorola e Xiaomi.

A desvantagem é a possibilidade da fabricante parar de atualizar o aparelho dentro de um ano ou dois. Porém, você vai gastar o mesmo, ou até menos, do que comprando um celular lançamento mais básico.

Smart TV na Black Friday 2022

O consumidor que vai pesquisar as melhores Smart TVs para comprar na Black Friday 2022 vai encontrar uma enorme diversidade de modelos. As TVs com display de LED e resolução 4K Ultra High Definition (UHD), que vão de 40 até mais de 80 polegadas, é o segmento onde há maior variação de preço. Isso porque existem linhas com modelos mais básicos e mais avançados.

Ao mesmo tempo, as marcas ampliaram as linhas premium de Smart TVs com tela de Mini LED, QLED e OLED em opções 4K e 8K, com opções para diversos bolsos e para quem procura uma qualidade ainda maior de imagem.

Além do tipo de tela, as TVs têm diferença no preço em razão do tamanho, do ano de lançamento, do processador das imagens e da quantidade de recursos, incluindo entradas, conexões, etc. Pode haver também diferença no sistema operacional e na disponibilidade de aplicativos.

Por tudo isso, o mais indicado é evitar comprar aparelhos com mais de um ano de lançamento. Quanto mais recentes, maior a chance de você ter todos os serviços disponíveis na sua TV. Visite o site das fabricantes, compare os modelos e as especificações para entender as diferenças.

Para quem joga videogame, um quesito importante é a frequência. Telas de 120 Hz possuem imagem mais fluida e atualização mais rápida, na comparação com as TVs de 60 Hz, que é o padrão do 4K.

Notebook e setup gamer na Black Friday 2022

Quem deseja um novo notebook para estudar, trabalhar ou jogar pode começar sua busca pela fabricante, se tem uma marca de confiança, ou pelas dimensões do notebook. Se não é o caso, atenção com o processador, que é o principal responsável pelo desempenho da máquina.

Quem vai utilizar o notebook para atividades básicas e estudo, um modelo de entrada pode atender. As indicações são computadores com processadores Atom, Celeron G5000 e G6000 da Intel, e AMD Radeon da série 3000.

Quem precisa trabalhar com muitas abas abertas no navegador, aplicativos online, arquivos pesados e planilhas deve investir em uma máquina com chips Intel Core i3 ou Core i5 ou AMD Ryzen 3 ou Ryzen 5, de bom custo-benefício e mais poder de processamento para multitarefas.

Se você atua como designer, arquiteto, editor de foto e vídeo, artista visual, criador de conteúdo, ou seja, realiza tarefas exigentes e depende da performance do computador, é ideal procurar por notebooks com chips como Intel Core i7, AMD Ryzen 7 e Ryzen 9. Ou investir em um Macbook Air ou Pro com os novos processadores M1 e M2 da Apple.

Junto com um bom processador, você precisa de boa quantidade de memória RAM. O consumidor encontra notebooks de entrada com 2 GB ou 4 GB de RAM, mas uma opção intermediária com 8 GB é melhor ainda, para um desempenho mais fluido e sem travamentos. Equipamentos gamers e de maior performance já precisam de 8 GB ou 16 GB de RAM para começar a rodar jogos e programas mais pesados.

Falando do armazenamento dos arquivos e programas, a melhor opção é o SSD, formato mais moderno e ágil do que o Hard Disk Drive, também chamado de HD ou disco rígido.

Notebooks de entrada costumam ter tela de resolução HD e placa de vídeo integrada. Levando em conta a qualidade da imagem e o conforto dos olhos, é melhor escolher um modelo com tela Full HD, mas o preço vai subir. Uma boa combinação de processador e placa de vídeo também é importante para trabalhar conectado a um monitor externo de alta resolução.

Existem notebooks e ultrabooks focados em design e performance, que são mais leves e têm bordas finas, com mais espaço de tela. Já os notebooks gamers costumam ser mais pesados porque contam com sistema de resfriamento mais potente, além de terem fonte maior, porque consomem mais energia.

Além de um notebook novo, quem está montando um home office ou uma estação gamer precisa investir em uma boa mesa, uma cadeira ergonômica ou uma cadeira gamer em promoção, um monitor de boa resolução, kit de teclado e mouse gamer, caixas de som ou fone de ouvido e mousepad. Leia mais aqui.

Aspirador de pó robô na Black Friday 2022

Desejo de muita gente para garantir um ajudante na faxina, um aspirador de pó robô pode ser uma boa compra nas ofertas da Black Friday.

Robô aspirador funciona bem para ambientes internos de piso frio, madeira, taco, laminados ou cimento. Modelos mais potentes conseguem se movimentar e aspirar carpetes e tapetes, além de pegar partículas mais pesadas.

A maioria conta com escovinhas giratórias, que empurram as sujeiras para o bocal de sucção, na parte de baixo do robô. Melhor ainda quando o aparelho possui uma escova rotativa no bocal para desmanchar a sujeira na entrada de ar. Segundo as marcas, isso aumenta muito a eficiência.

A maioria dos robozinhos tem sensores para evitar choques e quedas de degraus. Modelos mais modernos contam com sensor de sujeira aspirada, para concentrar o trabalho em áreas mais sujas; e sistema de mapeamento da casa, que salva os ambientes na memória e direciona o trabalho a locais onde ainda não passou.

E os aspiradores robôs inteligentes, que são os mais caros do mercado, possuem sensores que mapeiam os ambientes, levando a uma limpeza mais completa de todo o piso, além de câmeras para identificar novos obstáculos no caminho. Eles podem ser comandados pelo controle remoto ou por aplicativo, além de programados para limpar os cômodos sempre nos mesmos dias e horários.

Quanto à navegação, aspiradores robôs mais simples costumam ter somente a operação automática, que alterna entre funcionamento em espiral, pelos cantos, linha reta e zigue-zague. Já os robôs mais avançados utilizam os diversos modos de movimentação para cobrir todo o ambiente mapeado.

A potência dos aspiradores de pó tem relação direta com a força para puxar poeira, fios de cabelo, pelos de animais, migalhas e outras sujeiras. Encontramos modelos econômicos com potência a partir de 11W, enquanto robôs mais caros e eficientes têm entre 30W e 100W de potência.

Além da potência, verifique o tamanho do reservatório (que varia de 100ml a mais de 500ml), os recursos e modos de funcionamento, a bateria e o tempo de uso, para fazer uma boa escolha no seu novo aspirador de pó robô.

Fogão e geladeira na Black Friday 2022

A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para quem quer atualizar a cozinha, principalmente, com dispositivos e eletrodomésticos conectados.

Uma geladeira smart é um objeto de desejo de quem está planejando uma casa inteligente. Seu maior diferencial é a conexão com a Internet para monitorar, fazer ajustes e dar comandos do painel de controle ou pelo aplicativo instalado no celular.

Nas geladeiras com telas touch em LED, o display todo funciona como painel de controle das funções e ainda pode se tornar o hub de controle dos dispositivos smart da casa, integrado com o assistente de voz que os moradores utilizam.

Assim como outros eletrodomésticos premium, muitas geladeiras inteligentes contam com a tecnologia Inverter, que elimina o "liga-desliga" do motor, evitando picos de consumo de energia. A motorização eletrônica promete reduzir o gasto na conta de luz em até 50%, segundo os fabricantes.

É interessante também pesquisar os recursos especiais, como a criação de zonas de refrigeração diferenciada, para resfriar alimentos que acabaram de chegar do supermercado ou criar uma área de descongelamento. Há modelos com luzes e filtros de ação antibacteriana ou que simulam a luz solar, para que frutas e vegetais se mantenham frescos por mais tempo.

No lado quente da cozinha, o consumidor vai começar a encontrar, em breve, opções de fogão, forno, cooktop e micro-ondas smart no mercado. Em comum, eles apresentam maior eficiência energética, conectividade e integração com app e assistente de voz.

Fogão, forno e cooktop conectados podem ser monitorados e desligados à distância, e avisam com notificação no celular se o usuário esqueceu o equipamento ligado. Eles contam com sensores modernos, que permitem uma regulagem mais precisa da temperatura no forno e da chama nas bocas.

Inovações em micro-ondas smart incluem descongelamento e cozimento inteligente com controle eletrônico mais preciso da potência e temperatura. Muitos ainda possuem função de grill e airfryer, além de receitas personalizadas auxiliadas pelo app da fabricante.

Uma novidade já disponível por aqui, que você pode colocar na sua lista da Black Friday 2022, é a airfryer inteligente, que também fica conectada ao Wi-Fi e ao assistente virtual da casa. Um modelo apresenta tela sensível ao toque para controle das funções e notificações inteligentes. Ele emite alertas sobre os processos de cozimento e envia notificação para que os usuários possam preparar suas receitas sem se preocupar em perder o timing.

Visite o Shoptime para ficar por dentro da programação de ofertas, para acompanhar os preços dos produtos e conferir as promoções.