C6 Bank fora do ar: app exibe erro e não consegue conectar ao servidor

O C6 Bank está fora do ar para alguns usuários na tarde desta quinta-feira (28). Clientes do banco digital que tentam fazer login no aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), se deparam com uma mensagem de erro que diz "Não foi possível conectar ao servidor". Usuários que conseguem entrar no app, por sua vez, relatam dificuldades para fazer Pix e outras transferências. Dados do Downdetector, site que monitora o status de serviços online, indicam que os problemas começaram por volta de 13h40 (horário de Brasília). As queixas já ultrapassam a marca de 250 notificações.