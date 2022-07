Caixa Tem sem funcionar? Usuários relatam erros e que app não abre

O aplicativo Caixa Tem não está funcionando para alguns usuários nesta segunda-feira (25). De acordo com o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas feitas no Google, houve um aumento súbito em pesquisas por termos como “por que o Caixa Tem não está funcionando hoje” e “meu Caixa Tem não abre” na última hora. Já dados do Downdetector, serviçoque acompanha o funcionamento de plataformas online, houve um pico de 46 reclamações às 10h40. Vale lembrar que hoje começou o pagamento do Auxílio Brasil para uma nova leva de beneficiários.