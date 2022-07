Calico e Saints Row 2 serão os jogos grátis do Xbox em agosto

1 de 2 Saints Row 2 é um clássico do Xbox 360 que estará disponível graças à retrocompatibilidade — Foto: Divulgação/Steam Saints Row 2 é um clássico do Xbox 360 que estará disponível graças à retrocompatibilidade — Foto: Divulgação/Steam

Durante todo o mês de agosto, usuários poderão baixar Calico, um divertido e relaxante simulador de vida no qual sua missão é restaurar o Cat Café da cidade. É possível criar seu próprio personagem, escolher roupas e recrutar animas fofinhos para habitar seu estabelecimento. Já entre os dias 16 de agosto e 15 de setembro, será possível jogar ScourgeBringer, um game de ação frenética 2D com elementos rogue em um mundo pós-apocalíptico. No papel de uma guerreira chamada Kyhra, será preciso invadir um labirinto em constante transformação chamado Scourge que guarda os segredos do passado da humanidade.

A partir de 1º de agosto e até dia 15 estará disponível Saints Row 2, do Xbox 360, um clássico game de mundo aberto inspirado pela série GTA com missões repletas de humor e violência. No game, o protagonista acorda cinco anos após um coma e descobre que a gangue dos Saints se separou, tomando para si a missão de reerguê-la e dominar o mundo do crime.

2 de 2 ScourgeBringer traz um game de ação frenética 2D com elementos rogue para os consoles Xbox — Foto: Reprodução/Microsoft Store ScourgeBringer traz um game de ação frenética 2D com elementos rogue para os consoles Xbox — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Por fim, entre o dia 16 de agosto até o final do mês será possível baixar Joe Danger 2: The Movie, jogo onde usuários assumem o papel do astro Joe Danger em uma série de situações perigosas e emocionantes. Em alguns países como Estados Unidos, usuários receberão Monaco: What’s yours is Mine no lugar de Joe Danger 2: The Movie.

