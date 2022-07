Câmera de segurança: conheça os principais modelos

As câmeras de segurança são uma forma bastante eficiente de aumentar sua tranquilidade, proteger sua família e seu patrimônio, ou até para substituir uma babá eletrônica na hora de monitorar seu bebê ou seu pet durante o dia. Os principais modelos de câmera de segurança são:

- Câmera Bullet: é o tipo mais comum, mais indicado para ambientes externos e para espaços onde a câmera fica em evidência, justamente, para facilitar o monitoramento e aumentar a segurança. Muitos modelos possuem proteção contra água e poeira, para serem instalados em áreas externas. Existem câmeras com LEDs infravermelhos para captação de imagens noturnas em espaços com menos luminosidade.

- Câmera Dome: em formato de domo, são câmeras mais compactas e indicadas para instalação no teto ou parede de ambientes internos, mas também existem modelos portáteis, que podem ser posicionadas em prateleiras, armários, etc. A lente fica protegida e pode ser rotativa. Também costuma oferecer uma imagem quase panorâmica e pode ter LEDs infravermelho para captação noturna.

- Câmera Speed Dome: versão da Dome mais usada para vigilância profissional em espaços movimentados ou por centrais de segurança de lojas, shopping centers, aeroportos e espaços públicos. Ela costuma ter alta qualidade de imagem e permite zoom sem perda da resolução. Outro diferencial é a possibilidade de movimentar a câmera dentro do domo em praticamente todas as direções, através de uma mesa controladora na central de segurança ou um joystick. Modelos avançados possuem LED infravermelho e autotracking, para seguir pessoas, animais ou objetos que passam por uma área determinada.

- Câmera Pinhole ou Espiã: microcâmera para vigilância discreta e para filmagens escondidas. A maioria dos modelos não tem muitos recursos e só consegue captar imagens em ambientes iluminados. Também existem microcâmeras instaladas em objetos como despertadores, sensores de alarme e de incêndio, caixas de tomada, etc.

- Câmera Fisheye: outro modelo mais destinado à vigilância profissional, a câmera olho de peixe funciona para grandes espaços abertos e para monitoramento de uma área ampla, com visão praticamente 360 graus do local. É usada em parques, escolas, aeroportos, rodoviárias, etc.

Qual é a melhor escolha em câmera de segurança?

A melhor tecnologia e o melhor formato de câmera de segurança depende do ambiente onde ela será instalada. Para empresas e escritórios mais amplos, as opções mais indicadas costumam ser as câmeras Bullet e Dome com tecnologia IP cabeadas.

Ou seja, elas são instaladas com cabo de rede do tipo PoE (Power over Ethernet), que fazem a alimentação de energia e a transferência de dados ao mesmo tempo. O circuito é completado com um gravador digital de vídeo, que guarda as imagens.

Para ambientes residenciais internos e externos ou locais comerciais que não vão ter uma central de segurança, as câmeras de segurança Dome com Wi-Fi vêm se mostrando uma opção interessante, em razão da facilidade de instalação, da possibilidade de mudar os dispositivos de lugar e de acrescentar novas câmeras ao mesmo circuito, organizado via aplicativo.

As câmeras de vigilância Wi-Fi são as mais modernas, versáteis e inteligentes, pois funcionam de forma independente, sem cabos de rede ou gravadores. Basta um cabo de alimentação de energia e a conexão com a rede de Internet sem fio para configurar uma câmera desse tipo.

Muitas câmeras Wi-Fi possuem sensor de movimento, para gravar apenas quando captarem algo. Pelo aplicativo, entretanto, você consegue assistir em tempo real.

De toda forma, especialistas indicam que é importante verificar alguns pontos antes de escolher as suas câmeras de vigilância:

- facilidade do uso do aplicativo e como funciona o acesso às gravações

- qual a qualidade das imagens (HD, HD+, Full HD, 2K e até 4K)

- quanto tempo de gravação a câmera armazena no cartão de memória e quanto custa o serviço de nuvem ou armazenamento nos servidores da fabricante

- se possui sensor de movimento, gravação noturna ou com infravermelho

- se possui áudio bidirecional para comunicação pela câmera, por exemplo, para você falar com alguém no seu portão

- se possui proteção contra água e poeira, para ser instalada em ambientes externos

- e integração com assistentes virtuais da sua casa inteligente.

