Câmera do Xiaomi 12S Ultra terá maior sensor da história da empresa

A câmera do Xiaomi 12S Ultra será equipada com o sensor de 1 polegada Sony IMX989, o maior da fabricante até hoje. A informação foi dada pelo CEO da fabricante coreana, Lei Jun, em sua conta no Twitter, na última quarta-feira (29). O novo smartphone será revelado por completo no dia 4 de julho, junto com a nova linha de dispositivos de ponta da marca. O conjunto fotográfico será feito em parceria com a tradicional marca de câmeras Leica e a expectativa dos fãs é a de que ele seja um dos melhores do mercado.