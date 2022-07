Capitão Pátria no GTA V? Fã cria mod com personagem de série The Boys

GTA 5 ganhou um novo mod de fã que adiciona o personagem Capitão Pátria, da série The Boys. Em vídeos divulgados no Twitter e YouTube é possível ver o personagem em ação com todas as suas habilidades e poderes presentes no seriado, como visão de calor capaz de dilacerar corpos, voo, força aprimorada e, claro, sua crueldade. A criação original é do brasileiro conhecido como JulioNIB, responsável por vários mods do jogo, e depois foi popularizada por outros criadores e streamers de GTA 5.

Apesar de ainda atualizar constantemente GTA V, a Rockstar apenas permite que os fãs criem modificações para o jogo, mas elas não são oficiais e sim parte da comunidade, que usam para se divertir no modo GTA Online. O mod repercutiu tanto que rendeu comentários de Antony Starr, ator que interpreta o Homelander na série, além do próprio Twitter oficial do Amazon Prime Video.

1 de 1 Capitão Pátria chega com toda a sua violência em mod de GTA 5 — Foto: Reprodução/GTA 5 Mods Capitão Pátria chega com toda a sua violência em mod de GTA 5 — Foto: Reprodução/GTA 5 Mods

O Capitão Pátria também está com todo o visual característico popularizado pela série, ou seja, a roupa totalmente azul e ombreiras douradas, além da capa que se inspira na bandeira dos Estados Unidos. Toda a ação acontece na cidade de Los Santos, que serve de cenário para o jogo original.

O principal vídeo, publicado no Twitter pelo Gaming Bible, mostra toda a ação do Capitão Pátria dentro do GTA Online. Ele está envolto de outros personagens, que atiram, tentam socar, atropelar e derrubar o “herói”. Claro que nada dá certo, já que Pátria é invencível e acabar com todos os adversários sem qualquer dificuldade.

Como pode ser visto, o Gaming Bible também levanta a hipótese de que isso simula o que seria próximo de um jogo de The Boys, que permitiria jogar com personagens famosos, como o próprio Capitão ou Soldier Boy.

Reação dos fãs e ator

Vários fãs comentaram a criação do mod no próprio Twitter, mas duas reações chamaram a atenção: a do ator Antony Starr, que interpreta o Capitão Pátria, e do Amazon Prime Video, streaming responsável pela produção e exibição do seriado.

O ator apenas respondeu “estou vendo”, quando questionado por um fã se chegou a notar o vídeo em questão. Já o Prime Video comentou: “Capitão Pátria nunca machucaria um civil ou causaria qualquer dano à cidade, mas [o mod] parece ótimo”. A frase é uma provocação ao que acontece na série, já que o personagem manteve seu posicionamento violento como segredo por muitos anos.