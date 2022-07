Carros autônomos bloqueiam cruzamento por horas nos EUA

Vários carros autônomos da Cruise pararam de funcionar e causaram engarrafamento em uma rua de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. A pane aconteceu na noite do último dia 28, causando o bloqueio da via pública por horas. Fotos e relatos sobre o incidente foram compartilhados no Reddit e ganharam notoriedade na imprensa americana.

A empresa tentou solucionar o problema remotamente, mas a questão só foi resolvida quando funcionários da Cruise foram ao local e retiraram os táxis robôs à moda antiga — dirigindo manualmente.

Parte da frota de carros autônomos da Cruise bloqueiam rua nos EUA por horas — Foto: Reprodução/Reddit

Pelas imagens, que também foram compartilhadas no Twitter, é possível ver pelo menos sete carros parados no cruzamento das ruas Gough e Fulton. Um dos usuários do Reddit disse que o caminhão que varre as ruas não conseguiu limpar um quarteirão inteiro devido à obstrução da via.

As multas por bloquear o varredor de rua são de cerca de US$ 76 (R$ 403, em conversão direta) por carro em São Francisco. Considerando o número de veículos que sofreram a pane, a penalidade poderia chegar a US$ 532 (aproximadamente R$ 2.820).

Procurada pelo site TechCrunch, a autoridade municipal de trânsito não informou como lida com a situação dos carros autônomos e nem se a Cruise receberá multas por bloquear o cruzamento.

"Nós tivemos um problema no início da semana que fez com que alguns dos nossos veículos congestionassem juntos. Embora o problema tenha sido resolvido e nenhum passageiro tenha sido afetado, nós nos desculpamos pelo inconveniente", disse um porta-voz da Cruise sobre o ocorrido.

O episódio aconteceu menos de uma semana após a Cruise lançar seu serviço de táxi sem motorista em São Francisco. Com o feito, conseguido dia 24 de junho, a empresa se consolidou como a primeira a oferecer viagens tarifadas em carros robôs para o público em geral em uma grande cidade dos Estados Unidos.

Cruise é a primeira empresa a ter táxis robôs sem motorista operando com passageiros em grandes cidades dos Estados Unidos — Foto: Divulgação/Cruise

Apesar de os carros robôs serem relativamente novos, não faltam acidentes com eles. Durante os jogos Paralímpicos de Tóquio, um veículo autônomo da Toyota atropelou um atleta com deficiência visual, que machucou a cabeça e as pernas. Carros da Uber e da Tesla já se envolveram em atropelamentos de pedestres que resultaram em vítimas fatais.

O evento da Cruise reacende as discussões em torno da viabilidade dos carros autônomos, bem como o debate sobre a regulamentação dos serviços prestados por eles. A legislação deve prever quais punições são aplicáveis aos acidentes com veículos sem humanos por trás, além de as próprias empresas terem de adequar seus protocolos considerando esses problemas.

