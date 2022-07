Cartola chega ao 2º turno do Brasileirão com novidades e promoção no PRO

O Cartola FC chega no segundo turno do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado (30), com novidades para os usuários. O fantasy game, disponível para Android , iPhone ( iOS ) e PC via navegador terá novos jogadores para os usuários montarem suas escalações, correspondendo aos atletas recém-chegados na janela de transferências do meio do ano.

Os usuários do Cartola Free e do Cartola Express também podem entrar o segundo turno do Brasileirão aproveitando o desconto de 50% na mensalidade do Cartola PRO, que derruba o preço da assinatura para R$ 29,90. Confira, a seguir, mais detalhes sobre as novidades.

2 de 3 O narrador Daniel Pereira estrela a nova campanha publicitária que promove o Cartola PRO — Foto: Divulgação/Cartola O narrador Daniel Pereira estrela a nova campanha publicitária que promove o Cartola PRO — Foto: Divulgação/Cartola

No Cartola FC, os usuários montam seus times com jogadores do Campeonato Brasileiro Masculino, e precisam administrar seu patrimônio investindo na compra e venda de jogadores. O objetivo é somar a maior pontuação no final de todas as rodadas. Existem duas versões do Cartola: a grátis e a PRO, que dá acesso ao painel de estatísticas exclusivas do Gato Mestre. Outras vantagens incluem dicas práticas aplicadas ao game, a possibilidade de participar em até 10 ligas, e análises aprofundadas dos scouts dos jogadores.

Já o Cartola Express é a a nova modalidade do fantasy game. A proposta é a mesma do jogo original - montar um time escalando jogadores do Brasileirão. O diferencial, no entanto, é a pegada site de apostas: para participar do Cartola Express, os usuários devem adicionar um saldo em dinheiro na carteira de seus perfis.

3 de 3 Cartola Express tem pegada de site de apostas, permitindo um retorno financeiro após as rodadas — Foto: Reprodução/Róbson Martins Cartola Express tem pegada de site de apostas, permitindo um retorno financeiro após as rodadas — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Depois disso, é escalar o seu time e, ao final da rodada, torcer para ganhar prêmios em dinheiro. Por ser uma versão mais competitiva do Cartola, os usuários podem fazer bom proveito das estatísticas oferecidas pelo Cartola PRO.