Casas Bahia oferecem produtos com até 50% de desconto em compras feitas pelo app

Entre 19 e 28 de julho, a empresa oferece até 50% de desconto, usando o especialmente para quem realizar as compras pelo aplicativo. Para ter acesso às ofertas, basta baixar o app na loja de aplicativos do seu smartphone.

Ao fim do mês, tem início outra campanha, focada no Dia dos Pais. Curiosamente, a data tradicional, que no Brasil é comemorada no segundo domingo de agosto, não é a mesma em outros países: é celebrada no terceiro domingo de junho, nos Estados Unidos; no dia 23 de fevereiro, na Rússia; e no dia 19 de março, em Portugal e na Espanha.

Para este ano, a Casas Bahia propõe ofertas para todo perfil de pai e principalmente para aqueles que gostam de assistir filmes, séries e jogos de futebol e até jogar videogame na Smart TV.

Para os apaixonados por jogos online, a TV 4K ou a 4K TV 43 polegadas, podem ser uma ótima opção para melhorar a experiência de jogo. Já para os que gostam de experiências com filmes e séries, nada melhor do que uma TV 55 polegadas 4K. Pensando já na Copa do Mundo de futebol, que este ano, excepcionalmente, vai acontecer entre novembro e dezembro, a TV 75 polegadas vai imergir o telespectador diretamente para os estádios. Se o seu pai já tiver uma TV em casa e quiser transformá-la em uma smart, você pode presenteá-lo com uma TV Box para ele ter acesso a diversos aplicativos e plataformas de streaming.

VIP DAYS

As promoções não param por aí. Entre 8 e 12 de julho, aconteceu a 4ª edição do VIP Days, um evento promocional que recompensa os membros do programa de fidelidade VIP Casas Bahia contam com frete grátis, descontos de até 40%, lista de produtos com preços a partir de R$ 9,90 e descontos especiais com parceiros estratégicos.

Marque na agenda: a ação retorna nos dias 5 a 9 de agosto. Em julho, os descontos incluíram faqueiros a R$ 39,90, jogos de potes a R$ 19,90 e taças de gin a R$ 19,90 nas lojas físicas. Também cobriram frigideiras a R$ 29,90, conjuntos de utensílios Tramontina por R$ 9,90, alimentos com 30% de descontos e móveis por até metade do preço.

Os clientes VIP contaram com cashback de R$ 20 para compras acima de R$ 200, além de 50 GB de armazenamento grátis de iCloud para as compras de produtos Apple e 12% off e uma barra de chocolate ao leite 75g de brinde para compras no site da LUCKAU. Para aproveitar benefícios como esses, é preciso se cadastrar no programa de fidelidade da marca. É fácil e rápido! Baixe o aplicativo da Casas Bahia, faça login, vá até CB VIP, toque em “quero ser VIP agora” e pronto!

A BLACK FRIDAY VEM AÍ