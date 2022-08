Casas inteligentes já são uma realidade; ouça agora o podcast da Vivo

Com a popularização e o avanço da tecnologia, a tendência é de crescimento também na produção nacional, reduzindo o preço. Mas para que tudo isso funcione de forma fluida, é ideal que a qualidade da internet também seja boa. Uma conexão estável é o que garante o funcionamento dessas tecnologias, já que são integradas via Wi-Fi.

No podcast Tecnologias que Mudam o Mundo, conversamos com Rodrigo Gruner, diretor de Inovação e Novos Negócios da Vivo, que falou sobre como essa realidade tem transformado as casas e a relação das pessoas com seus lares. Também participou o Luiz Bento, colaborador da Vivo, que possui nada menos do que 80 dispositivos inteligentes em casa e falou sobre como é viver nesse ambiente e quais facilidades isso trouxe para sua rotina.