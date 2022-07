CBLOL 2022: FURIA vence paiN e confirma a liderança da fase de pontos

A FURIA Esports venceu a paiN Gaming em um grande jogo neste domingo (31) e confirmou a liderança da fase de pontos da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. Líder e vice-líder protagonizaram um dos melhores confrontos da primeira fase desta etapa e que foi decidido apenas nos mínimos detalhes. Com destaque para uma jogada genial de Bruno "Envy" Farias com a campeã Vex, a FURIA encontrou seu espaço, conquistou sua 14ª vitória e não pode mais ser ultrapassada por ninguém na tabela de classificação.

O resultado também marcou a nona vitória consecutiva da FURIA, mas ela não é a única equipe em excelente fase dessa reta final da primeira fase. A LOUD também está com uma ótima sequência de vitórias e já se juntou às equipes que garantiram a vaga nos playoffs da segunda etapa. Esses e outros detalhes da Semana 8 você confere a seguir. Lembrando que o torneio é transmitido nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

Mais um time eliminado

Na Semana 7, Rensga Esports e INTZ deram adeus ao sonho de avançar para os playoffs da segunda etapa. Já na Semana 8, foi a vez do Flamengo Los Grandes zerar suas chances de seguir para a próxima fase. A equipe rubro-negra até conseguiu vencer a Rensga Esports no sábado (30), mas passou longe de ser um jogo fácil contra a lanterna da competição. Pelo contrário, os Cowboys foram superiores na maior parte do tempo e tiveram o jogo na mão até os 32 minutos, quando Rodrigo "Tay" Panisa acertou uma ultimate milagrosa com seu Gnar e abriu o caminho para uma enorme virada na partida.

Infelizmente para o Fla Los Grandes, a bela vitória não deu a confiança que eles precisavam para este domingo (31) no duelo contra a Miners. O jogo até começou bem para a equipe rubro-negra, com bons abates e controle de objetivos. No entanto, a Miners obteve um melhor controle de mapa e encontrou seu espaço em uma resposta ao terceiro dragão rubro-negro, rendendo abates, o Barão e a vantagem absoluta. Sem maiores dificuldades a partir desse momento, a Miners chegou à vitória e acabou com as chances do Fla Los Grandes de ir aos playoffs.

Sinal vermelho

Com três times fora da batalha pelos playoffs, resta somente uma vaga na desagradável zona dos eliminados na tabela de classificação. A equipe que está guardando este lugar no momento é a Liberty, que segue sofrendo com atuações muito irregulares na segunda etapa. Na Semana 8, esse problema se destacou com força e custou caro para a equipe. No sábado (30), a Liberty conquistou uma vitória gigante sobre a paiN Gaming, atual vice-líder da fase de pontos. Foi um duelo tão controlado que a vantagem de ouro superou os 10k e mostrou o verdadeiro potencial da atual lineup da Liberty.

Neste domingo (31), o compromisso era contra a INTZ, a penúltima colocada da competição e que já está fora da disputa pelos playoffs. Levando em consideração a vitória tranquila sobre a paiN no dia anterior, as apostas eram todas a favor para a vitória da Liberty. O esquadrão até teve um bom começo, mas os Intrépidos surpreenderam com uma boa execução nas lutas e frustraram o final de semana da rival. Com a derrota, a Liberty precisa vencer seus dois jogos na próxima semana e ainda torcer por resultados negativos da Miners e KaBuM! para conquistar uma vaga nos playoffs.

Sequências positivas

A FURIA Esports está imparável nesta reta final da fase de pontos. Com as vitórias sobre a Miners no sábado (30) e a paiN Gaming neste domingo (31), os Panteras acumularam um total de nove vitórias na sequência. Até o momento, são 14 vitórias e apenas 2 derrotas na competição. A boa campanha colocou a FURIA como líder absoluta dessa fase, independentemente dos resultados da Semana 9, e com status de favorita para conquistar o título da etapa. Porém, outra equipe que cresceu nesta reta final pode surpreender os Panteras nesse caminho.

Depois de um começo bastante complicado, a LOUD parece ter se encontrado na competição e vem mostrando atuações sólidas. No momento, os barulhentos acumulam cinco vitórias após vencerem a RED e a Rensga na Semana 8. Dessa forma, a equipe mandou para longe a fase ruim e está entre os times com vaga assegurada nos playoffs e que podem surpreender no caminho do título na próxima fase.

Resultados da Semana 8

Sábado (30/07)

INTZ 0 x 1 KaBuM! Esports

Rensga Esports 0 x 1 Flamengo Los Grandes

paiN Gaming 0 x 1 Liberty

RED Canids Kalunga 0 x 1 LOUD

Miners 0 x 1 FURIA Esports

Domingo (31/07)

Liberty 0 x 1 INTZ

Flamengo Los Grandes 0 x 1 Miners

LOUD 1 x 0 Rensga Esports

FURIA Esports 1 x 0 paiN Gaming

KaBuM! Esports 0 x 1 RED Canids Kalunga

CBLOL 2022 (2° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° FURIA Esports 14–2 2° paiN Gaming 11–5 3° RED Canids Kalunga 11–5 4° LOUD 10–6 5° KaBuM! Esports 9–7 6° Miners 8–8 7° Liberty 7–9 8° Flamengo Los Grandes 5–11 9° INTZ 4–12 10° Rensga Esports 1–15

Próximos jogos (Semana 9)

Sábado (06/08)

FURIA Esports x Flamengo Los Grandes (13h)

RED Canids Kalunga x Liberty (14h)

Rensga Esports x KaBuM! Esports (15h)

Miners x LOUD (16h)

paiN Gaming x INTZ (17h)

Domingo (07/08)

KaBuM! Esports x Miners (13h)

Flamengo Los Grandes x paiN Gaming (14h)

INTZ x RED Canids Kalunga (15h)

Liberty x Rensga Esports (16h)

LOUD x FURIA Esports (17h)