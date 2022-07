CBLOL 2022: Miners vence a RED Canids e salta na tabela

A Miners surpreendeu a RED Canids Kalunga , neste domingo (17), se recuperou na tabela e afastou sua rival da liderança da segunda etapa Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. A Matilha vinha se mantendo na ponta da tabela ao lado de paiN Gaming e FURIA Esports, mas não esperava encontrar uma valente Miners, que causou sua terceira derrota na etapa. Por outro lado, paiN e FURIA repetiram as boas atuações, encerraram mais uma semana invictas e seguem empatadas na liderança com dez vitórias cada.

Já no meio da tabela, a própria Miners também finalizou a Semana 6 com duas vitórias, resultado este que será muito importante na batalha para assegurar seu espaço nos playoffs. A seguir, você confere mais detalhes sobre a semana de CBLOL 2022. Lembrando que o torneio é transmitido nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

1 de 4 Vitória sobre a RED pode dar ainda mais confiança para a Miners conquistar a vaga nos playoffs da segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL Vitória sobre a RED pode dar ainda mais confiança para a Miners conquistar a vaga nos playoffs da segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL

O retorno de Ranger

Na última semana, o Flamengo Los Grandes anunciou mudanças em sua lineup: saíram Kim "Geum go" Seung-ho e Choi "Kuri" Won-yeong para as entradas de Filipe "Ranger" Brombilla e Willyan "Wos" Bonpam. Enquanto Wos estava sem atuar desde o final da primeira etapa, quando vestia a camisa da Liberty, Ranger chegou a jogar a segunda etapa pela FURIA Esports, sendo um dos destaques do time conhecido pela comunidade como "Super Furia". No entanto, ele optou por sair de forma amigável para dar lugar ao jovem Gabriel "Goot" Goot na selva da equipe e voltar a vestir a camisa rubro-negra.

Ranger já jogou pelo Flamengo Esports, antes de ser Flamengo Los Grandes, e chegou a ser vice-campeão do CBLOL 2020. Seu retorno foi o principal destaque no sábado (16) no jogo contra a KaBuM! Esports. No entanto, um duelo que poderia significar um bom recomeço para o Flamengo foi ofuscado por uma bela atuação de Lee "Parang" Sang-won (Gnar), que frustrou as estreias de Ranger e o Wos e assegurou a vitória para sua equipe. Já neste domingo (17), Ranger e companhia voltaram a encarar a derrota, dessa vez em uma virada impressionante da Liberty, e saíram da Semana 6 sem vitórias.

2 de 4 Em seu retorno ao Flamengo, Ranger não conseguiu evitar as derrotas contra KaBuM! e Liberty na Semana 6 — Foto: Divulgação/CBLOL Em seu retorno ao Flamengo, Ranger não conseguiu evitar as derrotas contra KaBuM! e Liberty na Semana 6 — Foto: Divulgação/CBLOL

É o trem passando

A Miners é uma das equipes que se vem se mantendo na parte central da tabela de classificação, onde busca confirmar sua vaga para os playoffs. A campanha vinha sendo bastante irregular para a equipe, mas a Semana 6 parece ter chegado para mudar esse cenário. No sábado (16), a Miners conquistou uma vitória bastante tranquila sobre a INTZ. Com os objetivos neutros sob seu domínio, o Trem não teve maiores problemas em resistir aos bons momentos dos intrépidos e, após alguns pickoffs pelo mapa, garantiu sua vitória.

Neste domingo (17), a Miners teve um desafio ainda mais complicado, a atual campeã RED Canids Kalunga. No começo, a Matilha foi confirmando seu favoritismo, adquirindo os primeiros abates e mantendo uma boa vantagem no ouro. A Miners resistiu ao realizar uma execução melhor nas lutas entre equipes e também controlando os primeiros dragões. Mesmo sem superar a RED no ouro até o final, a Miners aproveitou da alma do dragão e de suas superioridade nas lutas para chegar à vitória e saltar na tabela.

3 de 4 Em grande semana de Anyyy, Miners assegurou duas vitórias para seguir forte na batalha pelos playoffs — Foto: Divulgação/CBLOL Em grande semana de Anyyy, Miners assegurou duas vitórias para seguir forte na batalha pelos playoffs — Foto: Divulgação/CBLOL

Lado a lado

Com a queda da RED Canids Kalunga no duelo contra a Miners, paiN Gaming e FURIA Esports ficaram sozinhas na liderança da segunda etapa. Ambos os times venceram em seus dois compromissos na Semana 6 e acumulam dez vitórias em 12 jogos disputados até então. No sábado (16), a paiN aproveitou do momento irregular da LOUD e conquistou sua primeira vitória, enquanto a FURIA teve uma vitória bastante controlada em duelo contra a Liberty.

Neste domingo (17), paiN e FURIA encararam as duas equipes que não conseguem sair da parte inferior da tabela de classificação. No primeiro jogo do dia, a paiN enfrentou a lanterna Rensga e, apesar da resistência dos Cowboys, confirmou uma vitória tranquila em mais um show de Choi "Wizer" Ui-seok com o Gnar. Depois, a FURIA jogou contra a INTZ, dominou o jogo inteiro, teve um pouco de dificuldades em fechar, mas confirmou sua vitória para seguir colada na paiN.

4 de 4 paiN Gaming e FURIA Esports dividem a liderança da competição com dez vitórias cada — Foto: Divulgação/CBLOL paiN Gaming e FURIA Esports dividem a liderança da competição com dez vitórias cada — Foto: Divulgação/CBLOL

Resultados da Semana 6

Sábado (16/07)

RED Canids Kalunga 1 x 0 Rensga Esports

paiN Gaming 1 x 0 LOUD

Flamengo Los Grandes 0 x 1 KaBuM! Esports

Liberty 0 x 1 FURIA Esports

INTZ 0 x 1 Miners

Domingo (17/07)

Rensga Esports 0 x 1 paiN Gaming

Miners 1 x 0 RED Canids Kalunga

FURIA Esports 1 x 0 INTZ

KaBuM! Esports 0 x 1 LOUD

Flamengo Los Grandes 0 x 1 Liberty

CBLOL 2022 (2° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° FURIA Esports 10–2 2° paiN Gaming 10–2 3° RED Canids Kalunga 9–3 4° Miners 6–6 5° LOUD 6–6 6° KaBuM! Esports 6–6 7° Liberty 6–6 8° Flamengo Los Grandes 4–8 9° INTZ 2–10 10° Rensga Esports 1–11

Próximos jogos (Semana 7)

Sábado (23/07)

RED Canids Kalunga x FURIA Esports (13h)

paiN Gaming x KaBuM! Esports (14h)

Rensga Esports x Miners (15h)

INTZ x Flamengo Los Grandes (16h)

Liberty x LOUD (17h)

Domingo (24/07)

Miners x paiN Gaming (13h)

FURIA Esports x Rensga Esports (14h)

LOUD x INTZ (15h)

KaBuM! Esports x Liberty (16h)

Flamengo Los Grandes x RED Canids Kalunga (17h)