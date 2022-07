CBLOL 2022: paiN vence a RED Canids e fecha a semana invicta

A paiN Gaming venceu a RED Canids Kalunga e encerrou a Semana 5 do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022 de forma invicta. O duelo deste domingo (10) reuniu duas equipes que disputam o topo da tabela de classificação desde o começo da competição e poderia confirmar a RED disparando na liderança ou a paiN se aproximando de vez de sua rival. Em Summoner's Rift, os tradicionais surpreenderam, venceram com uma inesperada facilidade e acirraram a disputa pela liderança, que agora tem RED, paiN e FURIA Esports empatadas com oito vitórias.

A Semana 5 também marcou o começo do segundo turno e mostrou que a batalha pelas seis vagas nos playoffs pode ser mais equilibrada do que o imaginado. A seguir, confira os destaques da semana e como ficou a tabela de classificação. Lembrando que a competição é transmitida nos canais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

1 de 4 paiN Gaming fechou a semana com duas vitórias — Foto: Divulgação/CBLOL paiN Gaming fechou a semana com duas vitórias — Foto: Divulgação/CBLOL

Encerramento do primeiro turno

O primeiro turno da segunda etapa foi finalizado no sábado (10). O dia começou com uma vitória tranquila da RED Canids Kalunga sobre a INTZ. Curiosamente, também foi a data do aniversário do atirador Alexandre "TitaN" Lima, que encerrou a partida com um KDA de 8/2/8 jogando com o campeão Lucian e recebeu o título de MVP do confronto. Além disso, a vitória confirmou a RED como campeã simbólica do primeiro turno, chegando a oito vitórias em um total de nove jogos disputados até então.

Depois, aconteceu o jogo da semana entre FURIA Esports e LOUD. Foi um começo avassalador da LOUD, dando aula de movimentação de mapa e confundindo completamente sua adversária. No entanto, a FURIA foi superior nas lutas entre equipes e ainda teve Francisco Natan "fNb" Braz (Olaf) fazendo o segundo Pentakill desta etapa para levar o time à vitória. Por fim, paiN Gaming, Liberty e KaBuM! Esports também encerraram a última rodada do primeiro turno com um resultado positivo.

2 de 4 Aniversariante de sábado (9), TitaN liderou a RED para uma tranquila vitória sobre a INTZ e assegurou o simbólico título do primeiro turno — Foto: Divulgação/CBLOL Aniversariante de sábado (9), TitaN liderou a RED para uma tranquila vitória sobre a INTZ e assegurou o simbólico título do primeiro turno — Foto: Divulgação/CBLOL

O meio da tabela

Na primeira rodada do segundo turno, realizada neste domingo (10), dois resultados impressionantes transformaram o meio da tabela em uma disputa ainda mais acirrada pelos playoffs. Primeiro, foi realizado o confronto entre os rivais LOUD e Flamengo Los Grandes. Melhor no campeonato, a LOUD teve o começo esperado, controlando o confronto e construindo uma boa vantagem. No entanto, o Fla Los Grandes, que passa por uma reformulação na lineup no momento, resistiu à pressão e contou com dois roubos de Barão de Luís Gustavo "Sting" Dirami (Viego), chegando a uma histórica virada para ficar com a vitória.

O jogo seguinte entre Miners e Liberty teve um enredo muito semelhante, com a Liberty dominando o duelo no early game. A situação não abalou a Miners, que sobreviveu principalmente graças às atuações de Lee "DoRun" Soo-min (Gnar) e Ruan "Anyyy" Silva (Azir) e também realizou uma grande virada neste domingo (10). Ambos os resultados, somados à derrota da KaBuM! Esports para a FURIA, criaram um pelotão de equipes com resultados muito semelhantes no meio da tabela e que deve ser palco de uma batalha emocionante durante o segundo turno.

3 de 4 Flamengo Los Grandes, LOUD, KaBuM! Esports, Miners e Liberty estão muito próximas no meio da tabela e devem batalhar pelas últimas vagas para os playoffs — Foto: Divulgação/CBLOL Flamengo Los Grandes, LOUD, KaBuM! Esports, Miners e Liberty estão muito próximas no meio da tabela e devem batalhar pelas últimas vagas para os playoffs — Foto: Divulgação/CBLOL

Batalha pelo topo

Depois da vitória da FURIA sobre a KaBuM! neste domingo (10), RED Canids Kalunga e paiN Gaming subiram ao palco na última partida do dia tendo a noção de que a derrota não era uma opção nessa luta pelo topo da tabela da segunda etapa. Como esperado, o jogo teve um começo muito estudado. O first blood saiu aos 9 minutos em um passo errado de Alexandre "TitaN" Lima (Zeri) e que rendeu o dragão para a paiN. Na falta do flash de TitaN, Matheus "Trigo" Trigo e Yan "Damage" Sales (Nautilus) botaram pressão na rota inferior e levaram tranquilidade para sua equipe na região.

Aos 16 minutos, a RED tentou uma jogada na selva da paiN, mas a resposta dos tradicionais foi muito rápida e precisa, ao ponto de conquistar o ace sem perder um único jogador. O único deslize da paiN aconteceu em uma chamada atrapalhada no Barão, em que a RED respondeu bem e encontrou alguns abates. Depois disso, os tradicionais seguiram a impor perfeitamente sua proposta de jogo, adquiriu uma enorme vantagem de ouro e não perdeu mais o controle. O jogo se estendeu por conta da paciência da paiN, que não quis arriscar tanto e fechou a conta aos 30 minutos.

4 de 4 paiN dominou o duelo contra a RED e se aproximou da rival na tabela de classificação — Foto: Divulgação/CBLOL paiN dominou o duelo contra a RED e se aproximou da rival na tabela de classificação — Foto: Divulgação/CBLOL

Resultados da Semana 5

Sábado (10/07)

RED Canids Kalunga 1 x 0 INTZ

FURIA Esports 1 x 0 LOUD

Rensga Esports 0 x 1 Liberty

paiN Gaming 1 x 0 Flamengo Los Grandes

Miners 0 x 1 KaBuM! Esports

Domingo (11/07)

LOUD 0 x 1 Flamengo Los Grandes

Miners 1 x 0 Liberty

KaBuM! Esports 0 x 1 FURIA Esports

Rensga Esports 0 x 1 INTZ

RED Canids Kalunga 0 x 1 paiN Gaming

CBLOL 2022 (2° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° RED Canids Kalunga 8–2 2° FURIA Esports 8–2 3° paiN Gaming 8–2 4° LOUD 5–5 5° KaBuM! Esports 5–5 6° Liberty 5–5 7° Flamengo Los Grandes 4–6 8° Miners 4–6 9° INTZ 2–8 10° Rensga Esports 1–9

Próximos jogos (Semana 6)

Sábado (16/07)

RED Canids Kalunga x Rensga Esports (13h)

paiN Gaming x LOUD (14h)

Flamengo Los Grandes x KaBuM! Esports (15h)

Liberty x FURIA Esports (16h)

INTZ x Miners (17h)

Domingo (17/07)

Rensga Esports x paiN Gaming (13h)

Miners x RED Canids Kalunga (14h)

FURIA Esports x INTZ (15h)

KaBuM! Esports x LOUD (16h)

Flamengo Los Grandes x Liberty (17h)