CBLOL 2022: RED bate Liberty e se mantém líder do campeonato

A RED Canids Kalunga encerrou mais uma semana de forma invicta na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. Liderada por outra grande atuação de Alexandre "Titan" Lima, a Matilha derrotou a Liberty neste domingo (3) e chegou a sete vitórias na competição, o que a deixou sozinha na ponta da tabela. Bem próxima da RED, está a paiN Gaming , que também venceu suas duas partidas na Semana 4 e ficou empatada na segunda colocação com a FURIA Esports, ambas com seis vitórias no total.

Em situações bem diferentes, estão Rensga Esports e INTZ. Ambas as equipes voltaram a perder nas duas rodadas da semana e se consolidaram de vez na parte inferior da tabela, ainda mais distante da batalha pelos playoffs. Esses e outros destaques da Semana 4 você confere a seguir. Lembrando que o torneio é transmitido nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.

1 de 4 RED Canids Kalunga assumiu a liderança do CBLOL 2022 2° Split, mas é seguida de perto por paiN e FURIA — Foto: Divulgação/CBLOL RED Canids Kalunga assumiu a liderança do CBLOL 2022 2° Split, mas é seguida de perto por paiN e FURIA — Foto: Divulgação/CBLOL

LoL não sai de 1 de FPS, o que fazer? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O primeiro Pentakill

A rodada de sábado (2) foi encerrada com o jogo entre INTZ e Liberty. Era um duelo com um contraste bastante evidente entre as rivais. De um lado, a INTZ, uma equipe que criou grandes expectativas ao conquistar uma boa vitória em sua estreia, mas que não foi capaz de manter o mesmo ritmo nas rodadas seguintes, acumulando cinco derrotas na sequência. Do outro lado, uma Liberty que teve um começo preocupante, chegando a emplacar três resultados negativos seguidos, mas que encontrou o caminho das vitórias a partir da Semana 3 e procurava prosseguir nessa excelente fase.

Levando em consideração a situação de ambos os times, não houve surpresas no duelo. A Liberty dominou todas as rotas no early game, com destaque para Thiago "Kiari" Luiz (Sejuani) sendo capaz de adquirir boa vantagem em um duelo desfavorável no topo. Com autoridade, a Liberty dominou o jogo de ponta a ponta e ainda foi recompensada no final. Na última luta, Pedro "Matsukaze" Gama varreu a INTZ dentro da base a adversária, marcou o primeiro Pentakill dessa etapa e fechou o jogo com chave de ouro para sua equipe.

2 de 4 Jogando com o campeão Twitch, Matsukaze marcou o primeiro Pentakill do CBLOL 2022 2° Split — Foto: Divulgação/CBLOL Jogando com o campeão Twitch, Matsukaze marcou o primeiro Pentakill do CBLOL 2022 2° Split — Foto: Divulgação/CBLOL

O drama da Rensga

Após a Semana 3, os jogadores Shin "Trap" Seung-min, Gustavo "Minerva" Queiroz, Bruno "Goku" Miyaguchi e Kim "Mocha" Tae-gyeom informaram que não atuariam mais pela Rensga Esports no CBLOL 2022 e que apenas Yudi "NinjaKiwi" Miyashiro permaneceria na equipe. O suporte Mocha ainda optou por jogar na Semana 4 suas últimas rodadas pela equipe, enquanto as demais rotas seriam preenchidas pelos jogadores César "Zecas" Berteli, Leonardo "Erasus" Faria e Danniel "Evrot" Franco, todos subindo da Rensga Academy.

Até então, os Cowboys tinham apenas uma vitória na competição e dividiam a lanterna com a INTZ. A nova reformulação não mudou seu cenário difícil e colocou a equipe ainda mais distante de uma disputa pelos playoffs. No sábado (2), apesar de um começo interessante contra a LOUD, a Rensga sofreu mais uma derrota em sua campanha. Já neste domingo (3), os Cowboys não tiveram chances contra os Ninjas da KaBuM! Esports e viram seu drama aumentar consideravelmente.

3 de 4 Com uma lineup reformulada, Rensga sofreu mais duas derrotas e se complicou de vez na segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL Com uma lineup reformulada, Rensga sofreu mais duas derrotas e se complicou de vez na segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL

O momento da Matilha

Diferentemente da primeira etapa, onde demorou um bom tempo para engrenar, a RED Canids Kalunga vem mostrando todo o seu potencial já na fase de pontos. A Matilha fechou a Semana 4 com mais duas vitórias convincentes, uma contra a KaBuM! Esports e outra contra a Liberty, e está isolada na liderança da competição com sete vitórias em oito jogos disputados. Vale lembrar que a RED é a atual campeã do CBLOL 2022 e também carrega o título da segunda etapa de 2021. Caso continue no mesmo nível, a equipe de Alexandre "TitaN" Lima deverá levantar sua terceira taça de CBLOL na sequência.

O destaque da RED na Semana 4 foi seu duelo contra a Liberty, um esquadrão que vinha de três jogos de invencibilidade. Além da bela atuação do atirador TitaN com seu Ezreal, a Matilha deu aulas de controle de mapa, conquistando visão com facilidade, sabendo executar trocas de objetivos e abrindo um caminho tranquilo para Felipe "Boal" Boal (Fiora) aplicar seu split push. Esses e outros pontos apenas confirmam que a RED está em seu melhor momento e que é novamente a favorita a levantar a taça da competição e chegar ao tetracampeonato.

4 de 4 Isolada na liderança, RED é a equipe a ser batida na segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL Isolada na liderança, RED é a equipe a ser batida na segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL

Resultados da Semana 4

Sábado (02/07)

Miners 1 x 0 Flamengo Esports

Rensga Esports 0 x 1 LOUD

RED Canids Kalunga 1 x 0 KaBuM! Esports

paiN Gaming 1 x 0 FURIA Esports

INTZ 0 x 1 Liberty

Domingo (03/07)

KaBuM! Esports 1 x 0 Rensga Esports

Liberty 0 x 1 RED Canids Kalunga

INTZ 0 x 1 paiN Gaming

LOUD 1 x 0 Miners

Flamengo Los Grandes 0 x 1 FURIA Esports

CBLOL 2022 (2° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° RED Canids Kalunga 7–1 2° paiN Gaming 6–2 3° FURIA Esports 6–2 4° LOUD 5–3 5° KaBuM! Esports 4–4 6° Liberty 4–4 7° Flamengo Los Grandes 3–5 8° Miners 3–5 9° Rensga Esports 1–7 10° INTZ 1–7

Próximos jogos (Semana 5)

Sábado (09/07)

RED Canids Kalunga x INTZ (13h)

FURIA Esports x LOUD (14h)

Rensga Esports x Liberty (15h)

paiN Gaming x Flamengo Los Grandes (16h)

Miners x KaBuM! Esports (17h)

Domingo (10/07)

LOUD x Flamengo Los Grandes (13h)

Miners x Liberty (14h)

KaBuM! Esports x FURIA Esports (15h)

Rensga Esports x INTZ (16h)

RED Canids Kalunga x paiN Gaming (17h)

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

Veja também: League of Legends; confira o nosso guia completo para iniciantes