CBLOL 2022: RED vence e complica o Fla Los Grandes na batalha pelos playoffs

A RED Canids Kalunga superou o Flamengo Los Grandes neste domingo (24) e deixou a equipe rubro-negra mais distante da batalha pelos playoffs da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022. Em um jogo que teve um excelente começo do Fla Los Grandes, a RED soube se reinventar para ficar com a vitória e seguir firme na parte de cima da tabela. A Semana 7 ainda se destacou com a excelente atuação da KaBuM! Esports , que conquistou vitórias muito convincentes sobre a paiN Gaming e a Liberty para adquirir mais confiança na reta final da fase de pontos.

Vale lembrar que, com os resultados da Semana 7, FURIA Esports e paiN são as primeiras equipes a confirmarem matematicamente a classificação para os playoffs. Em contrapartida, INTZ e Rensga Esports deram adeus ao sonho de ir à próxima fase. Esses e outros destaques você confere a seguir. O torneio é transmitido pelos canais oficias do CBLOL na Twitch e no YouTube.

RED Canids Kalunga venceu o Flamengo Los Grandes e respirou aliviada na parte de cima da tabela — Foto: Divulgação/CBLOL

Momento dos ninjas

A KaBuM! Esports chegou na Semana 7 disposta a espantar toda a irregularidade que a vinha acompanhando durante a competição. Para começar, no sábado (23) enfrentou um duelo que, na teoria, seria muito complicado contra a paiN Gaming, atual vice-líder da competição. Porém, com uma composição com bons combos para as team fights e uma atuação impecável de Lee "Parang" Sang-won (Rumble), os ninjas surpreenderam e dominaram o jogo de ponta a ponta. Com alma do dragão e Barão em mãos, a KaBuM! fechou o jogo aos 31 minutos e mostrou que ainda tem potencial para disputar pelo título.

Seu segundo compromisso na Semana 7 foi neste domingo (24) contra a Liberty, outra equipe que vem sofrendo muito com atuações irregulares na competição. Com Bruno "Hauz" Ferreira (Azir) executando movimentações precisas pelo mapa, a KaBuM! voltou a construir uma vitória bastante tranquila. Sem ser ameaçada em nenhum momento, os ninjas conquistaram sua segunda vitória na semana e ficaram ainda mais próximos de uma classificação antecipada para os playoffs.

KaBuM! Esports chegou na Semana 7 com uma postura totalmente diferente e se aproximou de confirmar sua vaga nos playoffs — Foto: Divulgação/CBLOL

Em fúria

Após dividir a liderança por tanto tempo, a FURIA Esports está isolada na ponta da tabela. A FURIA construiu essa vantagem na classificação no sábado (23) contra a RED Canids Kalunga, naquele que deveria ser um dos grandes jogos da Semana 7. Era esperado um duelo decidido nos detalhes, mas a FURIA não chegou para brincadeira e dominou todos os confrontos individuais. Com uma rápida alma do dragão e Lucas "Netuno" Flores aproveitando ao máximo da passiva do Draven, os Panteras encerraram o jogo de forma dominante.

Já neste domingo (24) veio o jogo em que a FURIA era ampla favorita. Contra a já eliminada Rensga Esports, o duelo também foi bastante controlado, apesar de algumas dificuldades enfrentadas na rota inferior com a peculiar escolha de Soraka como atiradora para Yudi "NinjaKiwi" Miyashiro. No entanto, com Francisco "fNb" Braz (Gnar) dominando a rota superior, a FURIA teve mais tranquilidade para fechar mais uma semana de forma invicta e sozinha na liderança.

FURIA Esports dominou seus dois jogos da Semana 7 e dormiu tranquila na liderança — Foto: Divulgação/CBLOL

Fim da linha

Na primeira rodada da sétima semana, o 2° Split do CBLOL 2022 teve uma equipe dando adeus à disputa por uma vaga nos playoffs. Após sofrer com reformulações em sua lineup, a Rensga Esports não conseguiu ter um bom desempenho durante a competição. Antes da Semana 7, os Cowboys tinham apenas uma vitória em 12 jogos disputados e davam poucos indícios de uma possível recuperação. Com a derrota pra a Miners no sábado (23), a Rensga não tem mais chances matemáticas de classificação e apenas cumprirá tabela em seus últimos compromissos na Semana 8 e na Semana 9.

Neste domingo (24) foi a vez da INTZ ficar sem chances de classificação. Depois de vencer o Flamengo Los Grandes no sábado (23), a equipe se manteve viva nessa disputa, mas a derrota para a LOUD acabou de vez com o sonho dos intrépidos. O Fla Los Grandes, por sua vez, conta com apenas quatro vitórias e precisa vencer todos seus jogos restantes e depender de resultados paralelos para avançar à próxima fase.

Rensga e INTZ não têm mais chances de playoffs na segunda etapa — Foto: Divulgação/CBLOL

Resultados da Semana 7

Sábado (23/07)

RED Canids Kalunga 0 x 1 FURIA Esports

paiN Gaming 0 x 1 KaBuM! Esports

Rensga Esports 0 x 1 Miners

INTZ 1 x 0 Flamengo

Liberty 0 x 1 LOUD

Domingo (24/07)

Miners 0 x 1 paiN Gaming

FURIA Esports 1 x 0 Rensga Esports

LOUD 1 x 0 INTZ

KaBuM! Esports 1 x 0 Liberty

Flamengo Los Grandes 0 x 1 RED Canids Kalunga

CBLOL 2022 (2° Split) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° FURIA Esports 12–2 2° paiN Gaming 11–3 3° RED Canids Kalunga 10–4 4° LOUD 8–6 5° KaBuM! Esports 8–6 6° Miners 7–7 7° Liberty 6–8 8° Flamengo Los Grandes 4–10 9° INTZ 3–11 10° Rensga Esports 1–13

Próximos jogos (Semana 8)

Sábado (30/07)

INTZ x KaBuM! Esports (13h)

Rensga Esports x Flamengo Los Grandes (14h)

paiN Gaming x Liberty (15h)

RED Canids Kalunga x LOUD (16h)

Miners x FURIA Esports (17h)

Domingo (31/07)

Liberty x INTZ (13h)

Flamengo Los Grandes x Miners (14h)

LOUD x Rensga Esports (15h)

FURIA Esports x paiN Gaming (16h)

KaBuM! Esports x RED Canids Kalunga (17h)

Com informações de LoL Esports e Liquipedia

