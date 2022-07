Celular: como restringir o tempo de uso para as crianças

Com a presença da tecnologia e de dispositivos conectados em nosso dia a dia, é inegável como isso pode proporcionar conteúdos educativos, cultura e diversão para as crianças e adolescentes.

Ao mesmo tempo, o uso prolongado de celular pode levar os pequenos a uma situação de redução da concentração e enfraquecimento da memória, além de alterações no sono, impulsividade, ansiedade e até mesmo agressividade. Tudo isso pode prejudicar seriamente o desenvolvimento e o desempenho escolar da criança e do adolescente.

Especialistas e até mesmo produtores de conteúdo para crianças já criticaram o uso dos celulares em excesso, em especial, os aplicativos e redes sociais com "timeline infinita", em que os vídeos nunca deixam de ser atualizados. O efeito é praticamente hipnótico, até mesmo para adultos.

Como manter o equilíbrio no tempo de uso das crianças?

Existem algumas atitudes que você pode tomar para limitar o uso do celular em excesso por crianças, pré-adolescentes e adolescentes, mas ainda preservando um equilíbrio na presença da tecnologia em sua rotina. Principalmente com aulas e atividades escolares online, equilíbrio é a palavra chave.

A primeira dica é estabelecer limites, com dias e momentos específicos para que seu filho ou filha possa ter acesso ao celular ou tablet. É essencial explicar como o uso das telas em excesso pode trazer riscos e que o mais importante, naquele momento da vida, é a dedicação aos estudos e ao desenvolvimento.

Ao mesmo tempo, é importante ter coerência e dar o exemplo. Não adianta nada regular o tempo de uso do celular da criança e você ficar rolando o Instagram e vendo vídeos no TikTok por horas, sentado ao lado dela no sofá.