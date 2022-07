Chromecast com Google TV vale a pena? Conheça o media center

O Chromecast com Google TV é a quarta geração do media center lançado em 2020. O dispositivo apresenta compatibilidade com resolução Ultra HD (4K), Dolby Vision e HDR . A nova versão do dongle apresenta como diferencial a compatibilidade com o Google Assistente , conteúdos personalizados para o usuário e um controle remoto com comando de voz. O aparelho ainda não foi lançado no Brasil e a compra em lojas oficiais se restringe ao mercado internacional.

No exterior, o produto é vendido por a partir de US$ 49, cerca de R$ 269 em conversão direta na atual cotação da moeda e sem acréscimo de taxas. Disponível nas cores branco, azul e rosa, o Chromecast com Google TV inclui Bluetooth e Wi-Fi. Confira abaixo as principais especificações da ficha técnica do modelo e saiba se vale a pena importá-lo ou adquiri-lo no mercado não oficial no país.

Chromecast com Google TV foi lançado no mercado internacional em 2020 — Foto: Divulgação/Google

Ficha técnica do Chromecast com Google TV

Lançamento: setembro de 2020

Preço oficial: US$ 49 (preço oficial), R$ 269 (na atual cotação do Dólar)

Resolução máxima: UHD (4K)

Memória RAM: 2 GB

Armazenamento interno: 8 GB

Sistema operacional: Google TV

Processador: Amlogic quad-core Cortex A55

Formatos de vídeo suportados: Dolby Vision, HDR10, HDR10+

Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth

Controle remoto: sim

Google Assistente: sim

Dimensões: 16,2 cm de comprimento, 6,1 cm de largura e 1,2 cm de altura

Peso: 55 g

Cores: branco, azul e rosa

Design

O Chromecast com Google TV está disponível nas cores rosa, branco e azul — Foto: Divulgação/Google

O Chromecast com Google TV, lançado em 2020, ganhou um novo visual e apresenta um design mais moderno, comparando com sua versão anterior da terceira geração. Disponível nas cores branco, azul e rosa, o aparelho conta com estrutura feita em plástico e possui bordas arredondadas. Há um cabo curto para a conexão com a televisão. O dongle possui 16,2 cm de comprimento, 6,1 cm de largura e 1,2 cm de altura em suas dimensões e pesa apenas 55 g.

Um destaque do novo media center é a presença de um controle remoto, que segue o visual clean do dispositivo e na mesma cor escolhida para o dongle. Os botões permitem a seleção do conteúdo, navegação pela interface, ajuste do volume, home e retorno. Há ainda dois atalhos que possibilitam abrir a Netflix e o YouTube. O grande destaque fica por conta do botão exclusivo para acionar o Google Assistente diretamente na TV.

Controle do Chromecast com Google TV é alimentado por duas baterias AAA — Foto: Divulgação/Google

As dimensões do controle remoto do Chromecast com Google TV são 12,2 cm de comprimento, 3,8 cm de largura e 1,8 cm de altura. O acessório pesa cerca de 63 g. O dispositivo é compatível com Bluetooth e também pode controlar barras de som e televisores com HDMI-CEC. A alimentação é feita via duas baterias do padrão AAA (pilha palito).

Especificações

Controle do Chromcast com Google TV possui comandos de voz e pode controlar a TV — Foto: Divulgação/Google

O Chromecast com Google TV apresenta configurações básicas que estão presentes nos media centers concorrentes. As especificações do produto incluem um processador quad-core, 2 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento. A pouca quantidade de memória para armazenar os conteúdos talvez seja um dos principais pontos de dificuldade do dispositivo. Isso porque o sistema do aparelho compartilha o mesmo local de armazenamento dos aplicativos, podendo restringir a experiência de uso, uma vez que é possível encontrar cada vez mais apps de streaming disponíveis.

O media center do Google conta com conexão HDMI para se conectar na televisão e uma porta USB-C para conectar o cabo de energia do aparelho. Ainda na conectividade, é possível encontrar uma antena Wi-Fi (802.11ac), com suporte para as bandas 2,4 GHz e 5 GHz; e Bluetooth, que permite conectar caixas de som, fones de ouvidos e outros periféricos.

Chromecast com Google TV — Foto: Divulgação/Google

O media center do Google tem compatibilidade com a resolução UHD (4K), o que promete entregar conteúdo com melhor qualidade visual. No entanto, para consumir o conteúdo com resolução máxima, é necessário ter uma TV compatível com o formato, suporte ao HDCP 2.2 e conexão de internet de alta velocidade, com ao menos de 20 Mb/s.

Os formatos de vídeo descritos na ficha técnica do produto ainda incluem Dolby Vision, HDR10 e HDR10+. Assim como a resolução, para consumir filmes e séries em High Dynamic Range (HDR), é necessário ter uma TV compatível com esse formato.

Sistema

O Chromecast com Google TV possui uma conexão HDMI e porta USB tipo C — Foto: Divulgação/Google

A ficha técnica da quarta geração do Chromecast indica que o aparelho mantém o sistema operacional Android TV. O diferencial é o software do Google TV, que é executado no sistema, a princípio na versão 10. Com isso, o dongle promete uma nova interface que organiza filmes e programas de TV na mesma tela com base nos serviços de streaming ativos, sem a necessidade de trocar entre os apps. Além disso, é possível receber recomendações personalizadas com base nas assinaturas e histórico de visualização.

Os usuários também podem espelhar os conteúdos do smartphone, notebook ou tablet diretamente na TV. Mas o principal destaque do Google TV é a compatibilidade com o Google Assistente. Com o controle remoto com comandos de voz, o usuário pode solicitar ao assistente virtual indicações de filmes, séries ou pedir para tocar uma playlist em aplicativos de música.

Funcionalidades e conteúdo

O conteúdo com resolução UHD do Chromecast com Google TV é compatível apenas com TVs 4K — Foto: Divulgação/Google

O media center do Google é um aparelho que amplia as funcionalidades da TV. Com o dongle, é possível ter acesso a diversos serviços de streaming de séries, filmes e músicas. Além disso, também é possível jogar com o Google Stadia, o serviço de streaming de games da empresa, e exibir fotos da galeria do Google Fotos diretamente na tela da televisão.

Outro diferencial do Chromecast com Google TV é a compatibilidade com outros dispositivos smart. Com o Google Assistente e o controle remoto com comandos de voz, é possível transformar o aparelho também em uma central de controle para comandar outros aparelhos inteligentes dentro de casa.

Preço e disponibilidade

Chromecast com Google TV está disponível para compra oficial apenas no mercado internacional — Foto: DIvulgação/Google

O Chromecast com Google TV ainda não teve lançamento oficial no Brasil. Com isso, as alternativas para comprar o dispositivo são recorrer ao mercado internacional ou adquiri-lo por meio de fontes não oficiais. No exterior, o produto tem preço sugerido de US$ 49, cerca de R$ 269 em conversão direta na atual cotação da moeda.

