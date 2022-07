Códigos GTA San Andreas: veja manhas e cheats para PS2 e PC

Outros cheats acrescentam mochila a jato, munição infinita, dinheiro infinito, carros voadores, jatinho e barco, por exemplo. Confira, na lista a seguir, todos os códigos de GTA: San Andreas. As manhas têm foco principal na versão PC, mas algumas dicas extras também funcionam em outras plataformas.

No vídeo abaixo, aprenda como usar os códigos em GTA San Andreas:

Como usar os códigos no GTA: San Andreas

Para que os códigos funcionem, basta digitá-los no teclado (versão PC) ou simplesmente executar a sequência no controle (versão PS2). Caso não consiga de primeira, tente novamente com mais velocidade e exatidão.