Comercial da Netflix 'quebra' TVs e repercute nas redes sociais

O comercial do filme "Agente Oculto" produzido pela Netflix, está reverberando nas redes sociais. O principal motivo foi a "pegadinha" realizada pela gigante de streaming: parte das cenas apareceram com efeito de tela trincada, como se a TV do espectador estivesse quebrando. Exibido no intervalo do Fantástico, da TV Globo, o anúncio deu um susto em milhares de pessoas, que foram comentar no Twitter e em outras plataformas.